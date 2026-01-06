Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA

Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase preventiv de la vânzare, după ce autoritățile sanitare au fost informate că un ingredient utilizat în procesul de fabricație ar putea fi contaminat cu o toxină periculoasă.

Măsura a fost luată în urma unor verificări interne ale producătorului, care a identificat un risc potențial pentru sănătatea copiilor mici.

Produs alimentar pentru copii, retras de urgență

Compania care produce formula de lapte praf NAN a anunțat că anumite loturi au fost expuse unei bacterii capabile să provoace toxiinfecții alimentare severe și tulburări gastrointestinale la sugari.

Specialiștii în sănătate publică avertizează că bebelușii sunt extrem de vulnerabili, iar astfel de infecții pot evolua rapid, mai ales din cauza riscului crescut de deshidratare.

Părinții sunt îndemnați să consulte lista completă a loturilor suspecte publicată pe site-ul ANSVSA. În cazul în care dețin acasă produse care se regăsesc pe această listă, acestea nu trebuie oferite copiilor sub nicio formă.

Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate, iar contravaloarea lor va fi rambursată integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Reprezentanții companiei au precizat că retragerea este una voluntară și a fost decisă din motive de precauție, pentru a elimina orice risc potențial pentru sănătatea sugarilor.

De asemenea, producătorul a menționat că ingredientul suspect provine de la un furnizor extern, iar investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate sursa contaminării și modul în care aceasta a ajuns în lanțul de producție.

Alertă ANSVSA asupra toxiinfecţiilor severe şi problemelor gastrointestinale

Până în prezent, autoritățile nu au raportat niciun caz de îmbolnăvire asociat consumului de lapte praf din loturile retrase.

Cu toate acestea, medicii recomandă părinților să fie atenți la eventuale simptome digestive ale copiilor, în special dacă au folosit recent produse similare. Printre semnele care pot indica o problemă se numără vărsăturile, diareea, febra sau lipsa poftei de mâncare.

Compania a reiterat angajamentul de a rambursa sau înlocui toate cutiile de lapte praf provenite din loturile afectate. Măsura are rolul de a proteja consumatorii și de a menține standardele de siguranță alimentară, având în vedere că formulele pentru sugari necesită un control strict al calității și o monitorizare permanentă a ingredientelor folosite.

Retragerea preventivă rămâne în vigoare până la finalizarea analizelor suplimentare, iar părinții sunt încurajați să urmărească actualizările publicate de ANSVSA.

Autoritățile continuă monitorizarea situației pentru a se asigura că niciun produs nesigur nu rămâne pe piață și că toate loturile suspecte sunt eliminate complet din circuitul comercial.

