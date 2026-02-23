Titi Aur la „Podcast cu Prioritate” #92 by ProMotor „Mașină bună și ieftină nu există”

ProMotor anunță lansarea episodului 92 din seria „Podcast cu Prioritate”, o ediție care îl are ca invitat pe Titi Aur.

Episodul va fi disponibil luni, 23 februarie, pe canalul de YouTube ProMotor România, și aduce în discuție teme sensibile pentru șoferii din România, de la mașini electrice la incendii auto și siguranța în condiții meteo extreme.

Realizat cu sprijinul partenerilor Bilbor, Sanador și eMAG, episodul vine într-un moment în care valul de ninsori și viscol readuce în prim-plan o întrebare frecventă: cât de pregătiți sunt șoferii pentru situații limită.

Mașini electrice și reacția corectă la primele semne de incendiu

În episodul 92, Titi Aur explică de ce trecerea la o mașină electrică nu înseamnă doar schimbarea modului de alimentare, ci și adaptarea stilului de condus.

Un punct important al discuției îl reprezintă incendiile auto. Expertul detaliază cum trebuie să te comporți atunci când apar primele semne, miros de fum, miros de plastic încins sau avertizări în bord. Primul pas este oprirea imediată într-un loc sigur, oprirea motorului, evacuarea tuturor pasagerilor și apelarea serviciilor de urgență.

Anvelopele all-season, între compromis și siguranță

Valul de ninsori și viscol din aceste zile readuce în discuție eficiența anvelopelor în condiții de iarnă severă. Cu drumuri închise și restricții în mai multe județe, alegerea corectă a echipării mașinii devine esențială.

Titi Aur a explicat pe înțelesul tuturor ce înseamnă o anvelopă all-season. El compară acest tip de anvelopă cu o geacă subțire purtată tot anul: este acceptabilă în condiții moderate, dar nu oferă protecția unei geci groase iarna sau confortul uneia foarte lejere vara. În condiții de polei, zăpadă abundentă și temperaturi scăzute, anvelopele dedicate de iarnă rămân soluția recomandată.

Episodul abordează și fenomenul tinerilor care ajung la volan înainte de 18 ani, riscurile asociate lipsei de experiență și importanța educației rutiere.

„Podcast cu Prioritate” #92 poate fi urmărit începând de luni, 23 februarie, pe YouTube ProMotor România.