”Lașul”. Curg valuri de critici, după ce Adi Petre și-ar fi orchestrat eliminarea de la Survivor pentru bani

Adrian Petre, fost atacant al FCSB a fost eliminat din competiţia Survivor după ce a pierdut duelul împortiva lui Lucian Popa din cadrul ediţiei difuzate pe 22 februarie 2026.

Deşi în primă instanţă acest lucru ar părea unul firesc, conform regulamentului emisiunii, specatorii au dezvoltat teoria că fotbalistul ar fi pierdut intenţionat bătălia.

Acuzaţii grave la adresa lui Adi Petre după ce eliminare de la Survivor

La mai puţin de 24 de ore de la difuzarea ediţiei, controversa din jurul lui Adi Petre continuă să se amplifice, iar reacțiile publicului de pe pagina oficială Survivor România au devenit tot mai dure.

Mulți telespectatori consideră că fostul concurent și-ar fi orchestrat eliminarea pentru a evita pierderile financiare asociate unui abandon direct. De asemenea, în mediul online, criticile au curs în valuri, iar tonul general a fost unul de dezamăgire profundă față de modul în care sportivul a ales să părăsească competiția.

Unul dintre comentarii reuşeşte să însumeze perfect frustrarea publicului:

„A plecat pe usa din dos, lasul. Detest falsii care vin sa boceasca pentru ca sotie si bebe acasa… pe bune? Cand s-a inscris nu stia ca are bebe mic? Lasa locul liber ptr altul care-si doreste pe bune sa participe! Fotbalist de liga 5-a!”.

Adi Petre, criticat că şi-ar fi orchestrat eliminarea pentru bani

Un alt punct intens dezbătut a fost cel legat de imunitatea pe care Adi Petre o deținea în momentul eliminării. Mulți internauţi au pus sub semnul întrebării modul în care a fost gestionată situația, considerând că regulile au fost interpretate prea permisiv.

„De cand se poate transfera imunitatea (Totemul)? Daca nu e folosit se pierde, asa știam, avea ocazia sa il folosească in seara asta, nu l-a folosit deci pa-pa totem…”.

Criticile nu s-au oprit aici. Telespectatorii au acuzat şi modul în care Adi Petre și-ar fi jucat ieșirea, considerând că momentul nu a fost credibil.

„Putea s-o joace mai credibil Adi asta. Să nu dai la actorie prietene, ca nu îți iese. De ce nu ai plecat direct, prin abandon, fără s-o mai joci așa nasol?”.

De asemenea, urmăritorii show-ului au explicat și motivul pentru care, în opinia lor, Războinicul ar fi ales această strategie.

„Dacă pleci prin abandon pierzi bani prin clauzele contractuale… Așa, dacă ieși „bătut”, îți iei și bani și primă de joc…”.

