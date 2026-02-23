Acasă » Știri » Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii

Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii

De: David Ioan 23/02/2026 | 11:52
Cuantumul ajutorului de deces acordat prin sistemul public de pensii rămâne neschimbat la acest moment, deși în mod obișnuit actualizarea acestuia este așteptată la începutul fiecărui an.

Statul oferă sprijin financiar atât în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cât și în situația în care moare un membru al familiei acestuia, însă sumele diferă.

Documentul precizează că până la adoptarea legii asigurărilor sociale de stat din acest an, cuantumul ajutorului de deces rămâne 8.620 lei. Creșterea anuală a ajutorului depinde de momentul în care este aprobat bugetul asigurărilor sociale. Atunci când legea este adoptată înainte de 1 ianuarie, majorarea intră în vigoare la începutul anului.

În anii în care aprobarea bugetului întârzie, se amână și stabilirea noilor valori. Conform documentului, ajutorul este calculat în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale.

Datele Casei Naționale de Pensii Publice arată că, între 2001 și 2025, cea mai târzie majorare a avut loc în 2019, când suma a fost modificată în luna martie. În perioada 1–14 martie 2019, ajutorul a fost de 4.162 lei, iar din 15 martie a crescut la 5.163 lei, fiind una dintre cele mai semnificative creșteri din ultimii ani.

Până la adoptarea noii legi, valoarea ajutorului pentru decesul unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar este de 4.310 lei, adică jumătate din suma acordată în cazul decesului titularului.

Cine sunt beneficiarii ajutorului de deces şi ce sumă li se acordă

Totodată, documentul subliniază că ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie neasigurat.

Beneficiarii pot fi persoane care au suportat cheltuielile de înmormântare, precum soțul supraviețuitor, copiii, părinții sau orice altă persoană fizică ori juridică. În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, ajutorul este acordat asiguratului sau pensionarului din familie.

Legea definește clar rudele pentru care poate fi solicitat sprijinul financiar: soțul sau soția, copiii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ, copiii inapți pentru muncă, precum și părinții sau bunicii oricăruia dintre soți. Pentru copiii inapți peste 18 ani este necesar un document medical emis de medicul expert al asigurărilor sociale.

Ajutorul poate fi cerut în termen de trei ani de la data eliberării certificatului de deces. Plata se efectuează în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea documentelor, fie de către casa teritorială de pensii din zona de domiciliu a persoanei decedate, fie, în cazul unui membru de familie, din zona de domiciliu a solicitantului.

Lista actelor necesare este detaliată în document și include cererea tip, certificatul de deces în original și copie, actele de identitate, documente care atestă rudenia, dovada cheltuielilor de înmormântare și, după caz, adeverințe privind statutul de elev sau student ori acte medicale pentru persoanele inap­te. În cazul solicitărilor depuse de persoane juridice, sunt necesare și împuterniciri, contracte de prestări servicii și procuri speciale.

Certificatul de deces în original este obligatoriu deoarece, după efectuarea plății, casa de pensii trebuie să înscrie mențiunea „ACHITAT”, împreună cu data, semnătura și ștampila instituției. Documentul notează că aceeași procedură se aplică și în cazul plăților efectuate prin virament bancar sau mandat poștal.

