Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 12:54
Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare
Mulți dintre noi avem obiceiuri care pot fi costisitoare. Dacă am renunța la câteva dintre ele la final de an vom avea mai mulți bani în portofel. Simplele lucruri pe care le facem zi de zi pot fi schimbate cu altele care nu costă la fel de mult.

Fiecare dintre noi are obiceiuri care ne fac viața mai frumoasă. Deși ele au o cheltuială nesemnificativă, pot avea un impact major la final de an asupra portofelului. Transformarea obiceiurilor pe care dăm banii în fiecare zi în altele mai puțin costisitoare poate face diferența la calcularea veniturilor lunare sau anuale.

Care este obiceiul pentru care scoatem bani mulți zilnic

Cafeaua este un ritual pentru mulți dintre noi. De cele mai multe ori este combustibilul de care avem nevoie pentru a ne trezi și pentru a putea funcționa la locul de muncă. Și pentru că oamenii sunt pe grabă și nu își pregătesc singuri cafeaua, ajung să plătească pentru o cafea în oraș. Chiar dacă pare că plătim puțin la cafenea, realitatea este alta. Acest obicei îți scoate din portofel zilnic aproximativ 15-20 de lei la o cafenea de specialitate. Costul săptămânal pentru cafea ajunge la 100 de lei, fără să luăm în calcul zilele de weekend. La final de an, aflăm că am dat pe cafea în jur de peste 5.000-6.000 de lei, o sumă exorbitantă.

Rutina nelipsită din viața românilor este și luarea prânzului sau cina în oraș. Un simplu prânz în oraș, în București, de exemplu, costă aproximativ 40-50 de lei de persoană. Pentru o cină în oraș scoatem mai mulți bani din buzunar. O seară în centrul Capitalei ajunge la 250-300 de lei. Cei care nu ies în oraș să mănânce au alte soluții. Dacă nu vor să gătească aceștia dau comandă pe diferite aplicații de mâncare.

Cum faci să rămâi cu mai mulți bani în portofel

Obiceiurile pentru care plătești sume importante de bani pot fi schimbate. Cei care nu pot rezista fără cafea soluția este simplă. O pot face acasă foarte rapid cu ajutorul unui espressor. Investiția unui espressor merită dacă stai să te gândești la suma totală pe care o dai pe o cafea în oraș.

VEZI ȘI: Cât costă școala de șoferi în 2026. Poate fi achitată și în rate

Țara în care un pensionar european a decis să se retragă. Plătește doar 100 de euro chiria pe lună

 

