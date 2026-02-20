Cât costă școala de șoferi în 2026. Poate fi achitată și în rate

Obținerea permisului de conducere în 2026 implică un buget care poate varia considerabil, în funcție de oraș, școala aleasă și tipul de vehicul pe care cursantul dorește să îl conducă. Procesul presupune atât pregătire teoretică, cât și practică. În 2026, oferta școlilor este variată, iar cursanții pot alege în funcție de nevoi, program și tipul de autovehicul pe care doresc să îl conducă.

Pentru categoria B, necesară conducerii autoturismelor, prețurile pornesc de la aproximativ 1.700 de lei și pot ajunge până la 3.500 de lei. Diferențele apar în special în funcție de reputația școlii, experiența instructorilor, dar și de alegerea unei mașini cu transmisie manuală sau automată. În multe cazuri, școlile oferă posibilitatea achitării taxei în mai multe tranșe, ceea ce face costul mai ușor de suportat.

Tariful de bază include, de regulă, pregătirea teoretică, adică orele de legislație rutieră, precum și ședințele practice de conducere. Totuși, există și cheltuieli suplimentare care nu sunt incluse în prețul inițial și care trebuie luate în calcul de la început, estimate între 300 și 500 de lei. Acestea includ fișa medicală și evaluarea psihologică, care costă între 200 și 400 de lei, taxa pentru eliberarea permisului, de 89 de lei, precum și certificatul de cazier judiciar, care are un cost redus, de aproximativ 10-20 de lei.

În orașele mai mici sau la anumite școli, cursurile pentru categoria B pot începe de la 1.700 de lei, însă în marile centre urbane, costul ajunge frecvent între 2.800 și 3.000 de lei, mai ales acolo unde sunt utilizate autoturisme moderne.

Cât costă școala de șoferi pentru motocicletă

Pentru cei care doresc să obțină permis pentru motocicletă, adică categoria A, tarifele sunt, în general, mai ridicate. Acestea încep de la aproximativ 2.700 de lei și pot ajunge chiar la 4.500 sau 5.000 de lei, în funcție de subcategorie și de complexitatea pregătirii.

În cazul categoriilor profesionale, precum C, D sau E, necesare pentru conducerea camioanelor sau autobuzelor, costurile sunt și mai mari. Prețurile pornesc de la circa 3.000-3.500 de lei și pot depăși 6.000 sau chiar 7.000 de lei, în funcție de combinațiile alese.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. Se schimbă modul de calcul