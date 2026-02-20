Acasă » Știri » În Culise cu Mădălina Bellariu – Despre visuri, emoții și viața din spatele camerelor

În Culise cu Mădălina Bellariu – Despre visuri, emoții și viața din spatele camerelor

De: Redacția CANCAN 20/02/2026 | 18:11
După ediții care au stârnit curiozitate și multe reacții, podcastul ZVON, găzduit de Miruna Alessandra, revine cu o conversație sinceră și plină de emoție pe CANCAN.

Invitata acestui episod este actrița Mădălina Bellariu — o prezență delicată, dar puternică, care și-a urmat visul cu ambiție și multă determinare. Vorbim despre începuturile ei în actorie, despre curajul de a merge mai departe chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte și despre cum arată, de fapt, viața dincolo de aparițiile glam.

Discuția alunecă natural și spre zona personală: vulnerabilități, presiunea din online, momentele de nesiguranță, dar și lecțiile care au făcut-o mai puternică.

Un episod autentic, cu confesiuni, zâmbete și… zvonuri puse pe masă. Confirmate sau nu? Vezi tu.

Activează notificările și nu rata premiera! Sâmbătă, 21 februarie, de la ora 19:00, pe YouTube CANCAN!

