Acasă » Știri » Temutul Ghenosu, prima reacție după ce oamenii legii au spus că a fost reținut de DIICOT. Ce s-a întâmplat, de fapt

Temutul Ghenosu, prima reacție după ce oamenii legii au spus că a fost reținut de DIICOT. Ce s-a întâmplat, de fapt

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 17:49
Temutul Ghenosu, prima reacție după ce oamenii legii au spus că a fost reținut de DIICOT. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ghenosu, prima reacție după ce DIICOT a anunțat că a fost reținut /Foto: Social media

Prima reacția a interlopului Ghenosu, după ce oamenii legii au anunțat că acesta a fost reținut de DIICOT! Deși este acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj, interlopul, pe numele real Florin Ghinea, susține că nu are probleme cu legea și că nu a fost reținut.

Ieri, 19 februarie 2026, printr-un comunicat oficial al DIICOT, oamenii legii au transmis că Ghenosu a fost reținut. Interlopul ar fi fost acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj. Însă, Florin Ghinea pare că are o altă variantă a poveștii.

La doar o zi după comunicatul DIICOT, interlopul spune că este „bine-merci” și că nu a fost reținut de oamenii legii. Mai exact, pe contul de Facebook al sălii lui de fitness a apărut un mesaj în care este transmis faptul că Florin Ghinea este liber și că informațiile apărute nu sunt reale, fapt ce a stârnit numeroase controverse.

„În ultimele ore au apărut tot felul de discuții și presupuneri în online. Vrem să clarificăm simplu și direct. (…) Florin Ghinea NU este reținut. Este bine-merci, chiar azi a fost în sală, a stat de vorbă cu membrii, a urmărit a urmărit antrenamentele și s-a ocupat personal de organizare.

Vă rugăm doar să nu vă luați după zvonuri sau interpretări scoase din context. Se mai întâmplă ca informațiile să circule mai repede decât realitatea”, a fost mesajul care a apărut pe contul de Facebook al sălii lui de fitness.

Ghenosu, prima reacție /Foto: Facebook

Ce acuzații i se aduc lui Ghenosu

Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ghenosu, apare drept coordonator într-un dosar în care sunt investigate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, acordarea de împrumuturi cu dobânzi ilegale și amenințări grave la adresa persoanelor împrumutate.

Potrivit anchetei, Ghenosu ar fi exercitat presiuni asupra celor care primeau bani cu împrumut, amenințându-i cu moartea pentru a se asigura că își recuperează sumele și dobânzile impuse. Surse judiciare susțin că acesta ar fi folosit reputația sa din mediul infracțional pentru a crea un climat de teamă și pentru a controla activitatea celorlalți membri ai grupului.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi cristalizat în jurul uneia dintre persoanele cercetate, de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea și reputația sa în mediul infracțional, ar fi coordonat activitatea membrilor grupului, ar fi stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive și ar fi dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare și temere.

În perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse, membri ai grupului infracțional organizat, liderul ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30%/lună, fără să fie autorizat în acest sens”, se arată în comunicat.

Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului

Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de cai în festival!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×