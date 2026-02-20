Temutul Ghenosu, prima reacție după ce oamenii legii au spus că a fost reținut de DIICOT. Ce s-a întâmplat, de fapt

Prima reacția a interlopului Ghenosu, după ce oamenii legii au anunțat că acesta a fost reținut de DIICOT! Deși este acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj, interlopul, pe numele real Florin Ghinea, susține că nu are probleme cu legea și că nu a fost reținut.

Ieri, 19 februarie 2026, printr-un comunicat oficial al DIICOT, oamenii legii au transmis că Ghenosu a fost reținut. Interlopul ar fi fost acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj. Însă, Florin Ghinea pare că are o altă variantă a poveștii.

La doar o zi după comunicatul DIICOT, interlopul spune că este „bine-merci” și că nu a fost reținut de oamenii legii. Mai exact, pe contul de Facebook al sălii lui de fitness a apărut un mesaj în care este transmis faptul că Florin Ghinea este liber și că informațiile apărute nu sunt reale, fapt ce a stârnit numeroase controverse.

„În ultimele ore au apărut tot felul de discuții și presupuneri în online. Vrem să clarificăm simplu și direct. (…) Florin Ghinea NU este reținut. Este bine-merci, chiar azi a fost în sală, a stat de vorbă cu membrii, a urmărit a urmărit antrenamentele și s-a ocupat personal de organizare. Vă rugăm doar să nu vă luați după zvonuri sau interpretări scoase din context. Se mai întâmplă ca informațiile să circule mai repede decât realitatea”, a fost mesajul care a apărut pe contul de Facebook al sălii lui de fitness.

Ce acuzații i se aduc lui Ghenosu

Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ghenosu, apare drept coordonator într-un dosar în care sunt investigate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, acordarea de împrumuturi cu dobânzi ilegale și amenințări grave la adresa persoanelor împrumutate.

Potrivit anchetei, Ghenosu ar fi exercitat presiuni asupra celor care primeau bani cu împrumut, amenințându-i cu moartea pentru a se asigura că își recuperează sumele și dobânzile impuse. Surse judiciare susțin că acesta ar fi folosit reputația sa din mediul infracțional pentru a crea un climat de teamă și pentru a controla activitatea celorlalți membri ai grupului.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi cristalizat în jurul uneia dintre persoanele cercetate, de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea și reputația sa în mediul infracțional, ar fi coordonat activitatea membrilor grupului, ar fi stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive și ar fi dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare și temere. În perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse, membri ai grupului infracțional organizat, liderul ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30%/lună, fără să fie autorizat în acest sens”, se arată în comunicat.

Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului

