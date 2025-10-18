Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de cai în festival!

Ghenosu, zis și „Împăratul, spaima Irlandei”, viral de pe TikTok, a făcut show la Târgul de cai din Viișoara! A dat zvon în toată țara și s-au strâns românii ca la pâine caldă. Parcă ar fi fost un film românesc cu de toate: interlopi, armăsari, camioane pline cu cai, mici sfârâind pe grătare, muzică populară dată la maxim și sute de oameni adunați ca la spectacol! Ghenosu a oferit primul și singurul interviu pentru CANCAN.RO.

Cunoscut pentru aparițiile sale spectaculoase, dar și controversate, Ghenosu a făcut furori în online după ce a promovat pe TikTok Târgul de Cai din Viișoara. Clipurile sale au strâns zeci de mii de vizualizări, iar asta s-a văzut clar la eveniment, căci sute de oameni au venit curioși să vadă despre ce e vorba.

Ghenosu a venit cu 3 armăsari de lux

Îmbrăcat destul de lejer, într-un tening de culoare bleu, bărbatul nu a stat degeaba nicio secundă! Fugea dintr-o parte în alta pentru a sta de vorbă atât cu prietenii apropiați, cât și cu cei care au venit special pentru a-l susține. Cu greu, dar nu imposibil, Ghenosu și-a făcut timp și a oferit primul și singurul său interviu pentru CANCAN.RO

„Eu am 3 cai, dar să vă uitați cu ce cai am venit eu aici! Eu am venit cu remorca aici. Nu pot să spun cât costă cel mai scump cal al meu. Să întreții un cal, de exemplu, depinde ce cal ai, poate fi cal frizian și nu sunt chiar atât de greu de întreținut, mai ales dacă ai pământ, dacă ai nutreț. Lumea a venit aici pentru cai, pentru pasiunea lor, nu pentru mine, neapărat, dar, da, s-a viralizat. În rest, sunt bine, sunt sănătos, mulțumesc lui Dumnezeu!”, a declarat Ghenosu în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Armăsarii au strălucit mai tare ca bolizii de lux

CANCAN.RO a stat de vorbă atât cu unul dintre organizatorii evenimentului, cât și cu alți deținători de cai, care au venit din toate colțurile țării și au bătut sute de kilometri pentru a se prezenta la eveniment cu „bijuteriile lor pe patru picioare”.

„Anul trecut ne-a fost puțin mai greu, pentru că a fost prima ediție. În acest an ne-am organizat și mai bine, am extins perimetrul, iar din punct de vedere al unuia dintre organizatori, noi spunem că este foarte ok organizat. De la an la an încercăm să fim mai performanți. Avem o participare mult mai mare a iubitorilor de animale. Sunt prezenți 300 de cai aici.”, ne-a declarat unul dintre organizatorii evenimentului, Mihai Eremia.

Așa cum vă spuneam mai sus, au fost prezenți oameni din toate colțurile tării la Târgul de Cai din Viișoara. Unul dintre deținători și dresor de cai, a vorbit despre afacerile cu armăsarii pentru CANCAN.RO

„Un astfel de cal pentru mine nu are o valoare stabilită. Este prietenul meu. Valoarea cailor este relativă, în funcție de pedigree-ul lor, de gradul de dresaj, de aspectul lor fizic…Poate fi o mie de euro sau o sută de mii. Poate fi chiar și 10 milioane de euro. Mă ocup dintotdeauna cu armăsarii. E o pasiune, nu o consider o afacere. Îmi câștig pâinea împreună cu ei. Eu sunt profesionist în lucrul cu caii: potcovit, dresaj și așa mai departe. Sunt cai greu de dresat, care au probleme din cauza oamenilor și e aproape imposibil să îi dresezi.”, ne-a spus unul dintre concurenți.

Pentru unii poate fi un hobby, pentru alții cea mai mare pasiune. Unul dintre deținători a venit cu nu mai puțin de 17 cai, mai precis, el este concurentul cu cei mai mulți armăsari de la târg și a venit tocmai de la Bihor, iar deplasarea lor a avut loc cu… un camion special!

„Cu 17 cai am venit din Bihor, cu un camion special care are loc pentru 18 cai. Nu e ușor să îi întreții, dar cu ajutoare și personal, e mai simplu. Un exemplar de genul acesta poate ajunge până la 50.000 de euro. Caii mei în total valorează undeva la 200.000 de euro. Am crescut cu caii și în 2015 am început și eu!”, ne-a declarat bărbatul originar din Bihor.

