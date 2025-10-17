Prințesa Ochelarilor l-a scos la dans pe „milionarul castravete”. I-a arătat ce înseamnă viața de noapte din Capitală!

Irina Cristescu, cea cunoscută drept “Prințesa ochelarilor”, este o prezență aparte în peisajul highlife-ului bucureștean. După o relație tumultoasă cu cel supranumit Droopy, încheiată la dorința acesteia, Prințesa ochelarilor trăiește acum o nouă poveste de iubire. Recent, CANCAN.RO a surprins-o în compania lui Theodor Iliev, un om de afaceri de origine bulgară, implicat în domeniul imobiliar. Cei doi sunt nedespărțiți, iar cele mai recente imagini cu ei demonstrează că dragostea lor înflorește pe zi ce trece.

Irina Cristescu simte, din nou, fiorii dragostei după despărțirea de Ionuț Marinescu, alias Droopy! Ea este cea care a luat decizia despărțirii, astfel că suntem siguri că este asumată și bine cântărită. După o perioadă de liniște în viața amoroasă, Prințesa Ochelarilor s-a îndrăgostit, din nou. De data aceasta de un dezvoltator imobiliar de origine bulgară. Relația lor pare că este cât se poate de serioasă, mai ales că Irina l-a introdus în familie pe afacerist.(vezi aici) Cele mai noi imagini cu cei doi îi surprins în ipostaze de invidiat. Iată cât de atent este milionarul cu ea.

Irina Cristescu este răsfățată de afaceristul bulgar

În timp ce Ionuț Marinescu, alias Droopy și-a lins rănile pe meleaguri străine, Irina Cristescu trăiește iubirea pe tărâm românesc. Cu un bulgar, ce-i drept, dar în stilul pasional în care doar româncele pot iubi. Recent, ea și Theodor Iliev au petrecut o seară de pomină într-un club din Capitală. Au avut parte de momente tandre, iar milionarul bulgar a demonstrat că este un gentleman.

Îmbrăcată într-o ținută all white, impecabilă, formată dintr-o rochie Valentino Garavani și o pereche de tocuri, care au deranjat-o teribil, Irina nu avea cum să treacă neobservată. Clasa și stilul se cunosc de la depărtare, iar faptul că Irina a avut parte de o educație aparte de-a lungul anilor, se observă de la distanță.

Milionarul castravete se comportă ca un gentleman

Cei doi îndrăgostiți au ieșit de mână din club, semn că iubirea dintre ei este sinceră și asumată. În plus, Irina s-a putut sprijini pe iubitul ei, și la figurat, dar și la propriu, căci bărbatul a ținut-o de mână până în apropierea mașinii care a venit să-i ia de la club. Pantofii incomozi pe care a stat toată seara, dar și asfaltul cu denivelări, au încurcat-o pe șatenă.

La un moment dat, cei doi s-au întâlnit cu câțiva amici cu care au schimbat doar câteva vorbe, căci deja șoferul îi aștepta. Ajunși la mașină, remarcăm că Irina s-a urcat pe bancheta din spate, în timp ce iubitul ei a ales să urce pe scaunul din dreapta față.

CITEȘTE ȘI: După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!

NU RATA: BOMBĂ pe scena mondenă a Capitalei! ”Prințesa ochelarilor” l-a părăsit pe ”Droopy”!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.