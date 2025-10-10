Acasă » Exclusiv » După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!

După Droopy, "Prințesa Ochelarilor" și-a "înmatriculat" iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete"!

De: Adrian Vâlceanu 10/10/2025
În timp ce majoritatea românilor visează la o vacanță la bulgari, Irina Cristescu, Prințesa Ochelarilor, și-a ”înmatriculat” iubirea pe Bulgaria. A fost surprinsă recent în compania omului de afaceri Theodor Iliev, iar pozele obținute de CANCAN.RO confirmă că între cei doi e o relație cu temei, nu doar un city-trip.

În timp ce Ionuț Marinescu, alias Droopy, își linge rănile în Egipt și India, după despărțirea de Prințesa Ochelarilor, iată că Irina Cristescu își drege sevrajul pasiunii cu niște castraveciori bulgărești, după ce a fost îmbătată de iubire cu unicul și inegalabilul ei Droopy (CITEȘTE AICI MAI MULTE DETALII). Imaginile o înfățișează pe Irina la plimbare cu bulgarul, dar și cu fetița ei, indiciu sigur că relația e deja la un nivel superior, pentru că o mamă responsabilă nu introduce o iubire efemeră în viața copiilor, ci doar relațiile despre care e sigură că vor evolua în ceva trainic.

Și chiar pare că Irina a făcut un pariu sigur cu Theodor, care e băiat de casă. Mai precis, de casă de lux, cum oferă „Ultima Homes”, compania lui imobiliară premiată recent cu ”Building of the Year”, în Bulgaria. Bine că am intrat în Schengen, pentru că, evident, Theodor și Irina vor face multe drumuri încolo și dincoace de Dunăre și era păcat să stea atâta timp prin vămi. Sau, ca să economisească timp, ar putea locui pe un iaht chiar pe Dunăre, că Theodor sigur își permite. Cu o diplomă de la Glion Institute for Higher Education și atâtea milioane, băiatul e de viitor.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Irina Cristescu radiază de fericire alături de tânărul afacerist

Irina Cristescu, surprinsă cu milionarul castravete

Înainte de Institutul Glion din Elveția, Theodor a studiat la Moscova, la Universitatea Lomonosov. Printre pasiunile lui se numără drumețiile și alpinismul. El și-a dus sigla „Ultima Homes” pe cel mai înalt vârf din Bulgaria, dar și pe muntele Ararat. Acum pare să fi cucerit un nou vârf, pe Irina. Să nu fie însă vârful icebergului pentru acest… „James Bond” al Bulgariei!

Întrebarea este dacă și după bulgarul Aliev, Irina va avea o recidivă, iar fața lui Droopy se va lumina din nou (VEZI AICI DETALII DESPRE RELAȚIA CELOR DOI).  Poate îl ajută yoga, meditația transcendentală, sau poate apelează la ceva autohton, adică îi trimite bulgarului argintul-viu.

El zice că s-a resemnat și că îi urează Irinei ”tot binele din lume”, dar chiar așa să fie? Să nu păstreze niște bine și pentru el? E o declarație de dragoste atât de filosofică încât nu mai miră pe nimeni că Droopy s-a dus în India, țara unde Eliade a învățat filosofie orientală. Ce ne facem dacă îi trimite Irinei vreun selfie cu o Maitreyi de pe acolo? O luăm de la capăt?

Irina Cristescu, alături de fiica ei şi „milionarul castravete”

Faptul că Irina are un iubit bulgar nu poate decât să bucure cititorii CANCAN.RO. Poate află noutăți de la Theodor Aliev, poate vreo plajă secretă din Bulgaria și așa aflăm și noi. Un lucru e cert, Irina e în super formă, pare să fi ieșit la alergare. Cine știe, s-o fi înscris la Maratonul București! Dar nu-i recomandăm să participe cu pantofii pe care îi poartă în fotografii. Se pricepe ea la ochelari, dar la pantofi nu prea. Eventual îl întreabă pe iubitul bulgar, care pare destul de atletic, ca fizic e clar deasupra lui Droopy, am putea spune chiar că e cu un cap deasupra lui, deci până la urmă Irina merge în sus după despărțirea din vară.

CITEȘTE ȘI: Prințesa ochelarilor s-a întors la Droopy! Răsturnare de situație în telenovela anului! A ”divorțat” de blajinul Mănăilă și…

NU RATA: BOMBĂ pe scena mondenă a Capitalei! ”Prințesa ochelarilor” l-a părăsit pe ”Droopy”!

