Prințesa ochelarilor s-a întors la Droopy! Răsturnare de situație în telenovela anului! A ”divorțat” de blajinul Mănăilă și…

CANCAN.RO detonează bomba anului: ”Prințesa ochelarilor” și ”Droopy” sunt, din nou, împreună! Este vorba despre două personaje ale lumii mondene, Irina Cristescu și Ionuț Marinescu, pe numele lor adevărate, care, vreme de patru ani, s-au iubit și s-au tot despărțit. Pasul cel mare îl făcea Irina, când s-a ”cuplat”, definitiv, cu un afacerist și a șters cu buretele relația cu cel care a tot sperat că va îmbătrâni alături de ea. Doar că ”mariajul” moștenitoarei Opticris s-a frânt rapid. Iar în joc a intrat, încă o dată, fostul iubit! Avem detaliile, în exclusivitate.

Acum un an și jumătate, Ionuț Marinescu dădea mega-petrecere în Herăstrău, acolo unde a adus nume celebre din showbiz-ul autohton, cum ar fi Loredana Groza, Damian Drăghici, Jador, Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Nicu Paleru și Adi de la Vâlcea. Gurile rele spuneau că era o ultimă încercare de a o impresiona pe fosta lui iubită, aflată în prag de căsătorie cu ”blajinul” dezvoltator imobiliar Mănăilă (Vezi AICI detalii). Ionuț a negat, la acea vreme, că ar fi vorba despre așa ceva. Spunea, pur și simplu, că de ziua lui vrea să fie totul perfect.

”Prințesa ochelarilor” a ”divorțat” de blajinul Mănăilă și s-a întors în brațele lui Droopy

Își luase gândul de la moștenitoarea Opticris, milionara care se împărțise între el și cel care urma să-i fie soț. De altfel, avea să facă dezvăluirile în CANCAN.RO, site-ul care a urmărit, pas cu pas, evoluția telenovelei. ”Eu și Irina suntem despărțiți de mult timp. Am încercat, într-adevăr, o împăcare, nu am reușit, nu s-a vrut și gata. Nu mai am nicio treabă cu ea. Îmi văd de viața mea acum”, spunea ”Droopy”, anul trecut (Vezi AICI detaliile).

Timpul s-a scurs așa de repede… Ionuț Marinescu a dat nas în nas cu femeia pe care a divinizat-o aproape patru ani. S-a întâmplat acum mai puțin de o lună. Milionara nu mai avea inelușul pe deget. Așa a aflat ”Droopy” că iubirea vieții lui e, din nou, liberă ca pasărea cerului. Sursele CANCAN.RO spun că Irina Cristescu și Alexandru Mănăilă au rupt relația în primăvara acestui an. Aceleași surse mai dezvăluie că în ”mariajul” lor au curs laptele și mierea doar câteva luni. Cântărind situația, credem că blajinul a fost cel care nu a mai putut menține vie și interesantă flacăra iubirii.

Ce mai contează, însă. Femeia s-a întors la ”Droopy”, ba l-a prins și singur, fără nicio obligație! Cei doi s-au împăcat, sunt împreună!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.