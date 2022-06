Droopy rupe tăcerea în telenovela anului! Cum a pierdut-o pe ”Prințesa ochelarilor” și ce-i dorește, după ce blajinul Mănăilă a cerut-o de nevastă

Ionuț Marinescu, alias Droopy, și Irina Cristescu, supranumită „Prințesa Ochelarilor”, au avut o relație, ruptă acum un an. Bărbatul a încercat să o recucerească pe moștenitoarea Opticris, dar nu a avut sorți de izbândă. Ionuț s-a lăsat, până la urmă, păgubaș, a realizat că efortul este în zadar și nu merită. Viața merge înainte și fără femeia pe care o visa alături de el. Cu atât mai mult cu cât rivalul lui, blajinul Mănăilă, a cerut-o de soție, oferindu-i inelul de logodnă. Droopy avea să rupă tăcerea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ionuț Marinescu și Irina Cristescu s-au iubit cu foc. Până într-o zi, când relația a început să scârțâie, apoi, inevitabil, s-a și rupt. După o perioadă, ”focul” din inima lui Droopy s-a reaprins. A încercat împăcarea. A insistat, dar proverbul ”ciorba reîncălzită nu mai are același gust” l-a lovit în plin. Nici nu apucase, de fapt, să o soarbă. Așa că avea să-și spună: STOP!

(CITEȘTE ȘI: MARELE DROOPY LOVEȘTE DIN NOU: CE PREGĂTEȘTE DE ZIUA LUI! DUPĂ CE A ZĂPĂCIT ROMÂNIA CU PETRECEREA DE SUTE DE MII DE € DATĂ DEGEABA…)

Droopy rupe tăcerea în telenovela anului: ”Nu s-a vrut și gata!”

Irina Cristescu era cerută în căsătorie de ”blajinul” Mănăilă, cel care reușise să se lipească de sufletul ei. Și se pare că femeia i-ar fi zâmbit afirmativ atunci când a primit inelul de logodnă. Iar capitolul ”Prințesa Ochelarilor” se încheia definitiv pentru Ionuț Marinescu.

Avea să facă lumină în ceea ce privește relația lui cu moștenitoarea Opticris.

”Eu și Irina suntem despărțiți de mult timp, de prin august, anul trecut. Am încercat, într-adevăr, o împăcare, nu am reușit, nu s-a vrut și gata. Nu mai am nicio treabă cu ea. Îmi văd de viața mea, viață care nu mai are nicio legătură cu ea”, avea să declare Droopy, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: CULISELE PETRECERII DE 150.000 DE EURO „ORGANIZATĂ” DE „DROOPY”. „NU SE POATE, NU E NORMAL!”)

”Și nu mai vorbesc cu fata asta, avem zero comunicare, pentru că nu mă interesează. Eu îmi vad, acum, de viața mea. Am văzut că i s-a dat inelul de logodnă. Păi nu-i normal să i-l dea, că dacă se mărită femeia…

Eu nu sunt supărat, că, dacă nu mai ai treabă cu cineva, de ce să fii supărat?”, a încheiat Ionuț Marinescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.