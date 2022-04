EXCLUSIV! Pictorița milionară se mișcă în forță: l-a repărăsit pe fostul și a fost dusă direct în Maldive pe lux. Blajinul Mănăilă, șah la Prințesa Ochelarilor! Droopy e spart!

Irina Cristescu, cea cunoscută drept “Prințesa ochelarilor”, este o prezență aparte în peisajul highlife-ului bucureștean, cu o viață destul de tumultoasă, în ciuda vârstei oarecum mici.

Sexy – serioasa bogătașă a făcut cum a făcut – voluntar sau nu – și în jurul ei bărbații roiesc ca albinele la stup și încearcă să-i intre în grații. “Droppy”, cel care este perceput în lumea mondenă ca fiind un potent om de afaceri, și necunoscutul Alexandru Mănănilă, un cunoscut dezvoltator imobiliar, sunt cei doi masculi care fac tot posibilul să-i intre în grații celei care, recent, și-a lansat propria colecție de artă, chiar la Palatul Parlamentului, într-o companie selectă. În avantaj este, clar, cel din urmă.

VEZI ȘI: IRINA CRISTESCU ȘI-A LANSAT COLECȚIA DE ARTĂ “ARE YOU READY FOR LOVE?” SURORILE “OPTICRIS” AU “STRĂLUCIT” LA EVENIMENTUL CU ȘTAIF

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unei povești fabuloase și care poate reprezenta chiar scenariul unui film demn de Oscar.

Irina Cristescu, moștenitoarea Opticris, femeie pasională, aparte și, spun apropiatii, cu un suflet mare si bun, pare să nu aibă deloc liniște în plan sentimental. Agitație, agitație. Talentata pictoriță este, pur și simplu, “hărțuită” de comicul “Droopy”, cel pe care l-a primit în brațele ei și apoi l-a părăsit cu cruzime, de cel puțin trei ori în ulltimul an. De vină pentru ruptură a fost, de fiecare dată, el, care nu s-ar fi ridicat la nivelul aristocratei sale partenere, nici comportamental și nici emoțional. “Droopy”, însă, nu a lăsat steagul jos și a continuat să-i dea târcoale “Prințesei ochelarilor”. Și, pe 8 martie, potrivit informațiilor CANCAN.RO, rafinata Irina Cristescu ar fi cedat și i-ar fi dat acestuia încă o șansă, după ce a primit și 1.001 trandafiri. Proaspeți și, ok, nu calitatea întâi, dar 1001 de trandafiri și nu de nopți nu-s de colo.

Prințesa Ochelarilor: Pa, pa, “Droopy”! Cine l-a dat la o parte de la prăjitură

Familia “Prințesei ochelarilor” nu ar fi fost, însă, de acord să-l “adopte” din nou pe micul vagabond “Droopy”, pe care îl consideră un “gold digger” bine mascat în investitor cu nume de cățel. Moștenitoarea Opticris, însă, a cedat și s-a dus câteva zile cu “Droopy” la Paris unde acesta și-a cheltuit ultimii leuți pentru a o impresiona pe artistrocrata Irina. Dar, la întoarcerea în România, “Droopy” a fost pus cu cruzime pe făraș de talentata pictoriță, care s-a cuplat, rapid, cu Alexandru Mănăilă, un dezvoltator imobiliar, absolvent al Harvard în economie.

Mănăilă pare băiat bun, dacă te uiți la poze, dar din păcate, insuficient pentru nărăvașa eroină, care e caz complex. Bun, analizând la firul ierbii, Mănăilă e peste Droopy. Asta-i clar. Mănăilă – ce nume interesant – e un model de bărbat diferit față de “Droopy”, măcar din punctul de vedere al pregătirii academice. Harvardu’ e Harvard. Sursele CANCAN.RO susțin că milionarul ar fi așteptat-o pe rafinata Irina Cristescu la aeroport, când ea venea de la Paris, cu un buchet de trandafiri și cu bilete de vacanță în mână, propunându-i să meargă cu el departe. Poate nu chiar așa s-a întâmplat, însă cam asta a fost direcția.

Vacanță de lux în Insulele Maldive pentru aristocrata nărăvașă

De altfel, cei doi au fost și încă sunt în aceste zile la Joali, un resort de lux din Insulele Maldive, cu un rating de 9.6 pe booking, care în această perioadă nu mai are niciun loc liber. O cameră costă până la 5.000 de euro pe noapte, ceea ce înseamnă că Alexandru Mănăilă nu s-a uitat deloc la bani când a venit vorba de confortul moștenitoarei Opticris. Și, zic apropiații, faptul că stau în vacanță 26 de zile, e o adevărată sinucidere. Să stai în cuplu în Maldive, în liniștea de acolo, într-un loc foarte mic atâtea zile, e ceva foarte solicitant.

CITEȘTE ȘI: „PRINȚESA OCHELARILOR” L-A LUAT ÎNAPOI PE DROOPY

Posibilitatea să se termine prost e maximă, dar pentru Irina nu e o problemă, pentru că Droopy probabil e pe la Otopeni deja. Vacanță scumpă, de premianți însă. Numai biletele de avion, la First Class, l-au “scuturat” pe afacerist de încă minim 4.000 de euro bucata. Date fiind ultimele evenimente, o întrebare persistă în lumea bună a Capitalei: oare pe cine va alege frumoasa pictoriță între “Droopy” și Alexandru Mănăilă la întoarcere? Noi spunem că avantaj are cel din urmă, dar după 26 de zile, nu am paria. Însă, aristocrata e cam indecisă și poate rezerva surprize. CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu această poveste fabuloasă. Dar cum ar fi la întoarcere să apară un superb rafinat și să fugă cu prințesa departe, departe?

Probleme cu legea

Pentru “Droopy”, Irina Cristescu reprezenta, fără nicio exagerare, un “colac de salvare”. Potrivit portalului termene.ro, pe rolul instanțelor de judecată, anul trecut, afaceristul cu poreclă de cățel din desene animate era măcinat de mai multe acțiuni de încuviințare ale executării silite. Pe scurt, era dator vândut. Falitus complectus. Dar, peste toate aceste procese, cel din Dosarul “Poșta” este cel mai acut, din moment ce bărbatul ar fi primit semnale că va fi, din păcate, condamnat la închisoare.

(NU RATA: „SURORILE OPTICRIS” AU REVENIT ÎN STIL MARE DIN VACANȚĂ!)

Fără noroc în dragoste, dar și complet indecis

Adevărul este că “Droopy” a fost, de-a lungul vieții, teribil încercat de soartă. De meserie părăsit. La sfârșitul lui 2013, “Droopy” a divorțat cu mare tam-tam de soția sa, Luminița, prezentatoare de televiziune, care s-a recăsătorit cu un pilot. Asta, după ce a scris istorie pe la locul de muncă. Ulterior, afaceristul a început o relație cu fotomodelul R.I., care l-ar fi “tradus” cu L., fiul miliardarului N. A mai fost implicat într-o legătură amoroasă cu un alt model, Roxana Ungureanu. Și multe alte exemple. Ca o concluzie, “Droopy” are o experienţă vastă în pierderi, iar superba Irina Cristescu este ultimul “tren” care l-a lovit frontal.

Părinţii rafinatei Irina Cristescu deţin compania Opticris

Cele trei divizii ale Opticris, compania pe care o dețin părinții rafinatei Irinei Cristescu, sunt specializate pe producţia de rame de ochelari, pe distribuţia a peste douăzeci de branduri de lux şi pe retail, cu foarte multe centre de optică medicală care conţin cabinet medical, laborator de prelucrare şi un magazin propriu-zis de vânzare în toată ţara. Opticris este o afacere de mare succes, astfel că Irina a fost învățată de mică cu un trai lipsit de griji, de cinci stele. Irina mai are o soră, drăguțică și ea, cu picioare lungi și privirea jucăușa. Revenim!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.