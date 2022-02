“Surorile Opticris” sunt întotdeauna aproape una de cealaltă, și la greu, dar mai ales la bine. Fosta soție a milionarului mexican Hector Bitar și-a lansat colecția de artă “Are you ready for love?”, chiar la Palatul Parlamentului. La eveniment a fost prezentă multă lume bună, iar familia de milionari s-a bucurat de realizarea Irinei. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale celor două surori, „prințese” ale ochelarilor.

Irina Cristescu tocmai a dezvăluit lumii colecția de picturi la care lucrează de ceva timp. Într-un decor luxos, “asortat” cu marmură impresionantă și haine de lux impunătoare, își fac loc operele uneia dintre surorile “Opticris”. Creațiile fac parte din colecția “Are you ready for love?”, prin care artista își exprimă trăirile “în oglindă”, atât la propriu, cât și la figurat.

La eveniment au fost prezente și nume sonore, precum Cristian Boureanu sau Andreea Marin, însă familia Cristescu a fost cea care a ținut capul de afiș.

Irina Cristescu: „Pictura este unicul lucru care curge organic prin mine”

Irina a fost îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, cu trenă, de un aer boem și insolit, pe când sora ei, Monica, a mizat pe un costum cu pantaloni, de culoare deschisă. Cele două surori par să se soarbă din priviri, iar Monica se declară un adevărat fan al artei Irinei. Pe lângă pasiunea pentru lux, Irina afirmă că pictura este singurul lucru care îi curge nativ prin vene.

„Eu când simt, fac! Pictura este unicul lucru care curge organic prin mine, să spun! Și încă un lucru, nu-mi imaginez cum arată în final! Eu ceea ce simt pun jos pe diferite medii și asta iese! Eu nu-mi imaginez în final. Știu că în modă și fotografie faci un research îndelungat, la mine în pictură totul curge organic și într-un mod natural și firesc!”, ne-a mărturisit, în exclusivitate, Irina Cristescu.

Monica Cristescu: „M-a învățat tot ceea ce înseamnă artă, frumos”

Artista a primit o mulțime de laude din partea surorii ei.

“Irina este o artistă efectiv de când era mică, tot timpul exact doar asta a vrut să facă, artă, să picteze, să deseneze, este tot ce a visat de când era mică și tot ceea ce am văzut în casă, cu ceea ce am crescut, inclusiv din partea de fashion, tot ea m-a învățat tot ce ține de stil, de creativitate, frumos, sora mea m-a învățat!

Eu pot să zic că ne completăm din punctul ăsta de vedere, pentru că nu sunt artistă, sora mea este și atunci ea m-a învățat tot ceea ce înseamnă artă, frumos!”, a spus Monica Cristescu, pentru CANCAN NEWS.

