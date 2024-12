Visul Georgianei Ene s-a îndeplinit! Ce va face câștigătoare MasterChef 2024 cu premiul de 75.000 de euro: „Am pus eu ochii pe...”

Miercuri, 11 decembrie 2024, s-a încheiat sezonul 9 al competiției MasterChef, cu o finală spectaculoasă care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Georgiana Ene, o româncă stabilită de opt ani în Barcelona, a impresionat cei trei chefi – Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu – cu un desert excepțional, adjudecându-și marele trofeu și premiul de 75.000 de euro.

În finala competiției, Georgiana Ene a concurat împotriva lui Gabriel Șerban și Sebi Dascălu, cei trei finaliști dând tot ce au avut mai bun în bucătărie. Sub privirile familiilor, prietenilor și foștilor concurenți ai sezonului, farfuriile prezentate de finaliști au fost o combinație de tehnică desăvârșită și creativitate gastronomică. Momentul culminant al serii a fost desemnarea Georgianei drept câștigătoare, un rezultat ce a confirmat parcursul său impresionant în acest sezon.

De-a lungul competiției, Georgiana a trecut prin momente de cumpănă, dar și de triumf. Adaptându-se rapid provocărilor, ea a evoluat constant, transformând greșelile în lecții valoroase. În ciuda emoțiilor din finală, Georgiana a demonstrat că pasiunea, determinarea și talentul pot duce la performanțe excepționale.

Premiul câștigat îi va permite să își transforme visurile în realitate. Georgiana intenționează să investească în cursuri de specializare în arta culinară și să își perfecționeze tehnica. De asemenea, și-a propus să deschidă un restaurant în care să își valorifice creativitatea și experiența acumulată, demonstrând că visele pot deveni realitate cu muncă și perseverență.

„Nu vreau să-mi plătesc casa, nu am cum să plătesc, că e mai e până la terminatul casei, sunt mulți bani și nu e prioritate în niciun caz. Îmi doresc să-mi fac un curs de bucătărie, adică chiar îmi făcusem un plan. Am zis și dacă câștig, și dacă nu câștig, eu aveam planul. Același plan rămâne. E mai ușor cu banii acum, să faci planul meu. Pentru că vreau să studiez, am pus eu ochii pe niște cursuri foarte mișto. Vreau să mă specializez un pic.

Să prind mâna, ca să nu mi se mai întâmple chestiile astea cu timpul. Și până la urmă, vreau să-mi deschid ceva. Vreau să arăt că se poate.”, a spus Georgiana Ene, pentru Fanatik.