Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!

Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, deși apropiații șușotesc că fosta demnitară era cu adevărat „potentă financiar”, cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Iar bomba vine acum: una dintre casele ei ar fi fost vandalizată fix recent, episod care aruncă și mai multă umbră de suspiciune asupra moștenirii ei fabuloase.

Rodica Stănoiu a rămas văduvă în 2017, iar singurătatea i-a apăsat anii de după pierderea soțului, susțin cei care au cunoscut-o.

Când în viața ei a apărut Marius Calotă, nu a ezitat să îi ofere o șansă. Doar că, spun sursele CANCAN.RO, întâlnirea nu ar fi fost deloc întâmplătoare: tânărul jurist ar fi urmărit-o multă vreme, studiindu-i programul, tabieturile și plimbările prin parc — momentul preferat al fostei ministrese.

Acolo ar fi apărut „ca din senin”, doar că perfect sincronizat, Marius. Iar de aici, povestea ia o turnură sumbră: cei care au cunoscut-o pe Rodica susțin că acesta ar fi pus mâna pe averea ei și ar fi izolat-o complet de prieteni.

Iar acum, după moartea ei, întrebarea care plutește peste tot este una singură: cât de mare este, de fapt, averea pe care el ar fi vizat-o?

Pentru că suspiciunile nu se opresc aici. În privința vilei din Mamaia Sat, Năvodari, pe care Rodica Stănoiu o deținea, sursele noastre spun că imobilul ar fi fost vandalizat — nu se știe de cine, nici când — însă un lucru e cert: cheile se află la Marius. Acesta chiar le-ar fi spus unor cunoștințe că vrea să închirieze locuința sau să deschidă acolo o afacere.

”Nu știm de unde a apărut acest individ”

Magistratul Emilian Stănișor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului ministru, a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit cum, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu s-a schimbat radical.

Atât de mult încât nici măcar colegii ei de breaslă nu o mai recunoșteau. Totul de când a apărut în viața ei acest tânăr misterios care i-a devenit subit și..iubit.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, ne-a declarat magistratul.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.