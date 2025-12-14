Acasă » Exclusiv » Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!

Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!

De: Keva Iosif 14/12/2025 | 14:36
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, deși apropiații șușotesc că fosta demnitară era cu adevărat „potentă financiar”, cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Iar bomba vine acum: una dintre casele ei ar fi fost vandalizată fix recent, episod care aruncă și mai multă umbră de suspiciune asupra moștenirii ei fabuloase.

Rodica Stănoiu a rămas văduvă în 2017, iar singurătatea i-a apăsat anii de după pierderea soțului, susțin cei care au cunoscut-o.

Când în viața ei a apărut Marius Calotă, nu a ezitat să îi ofere o șansă. Doar că, spun sursele CANCAN.RO, întâlnirea nu ar fi fost deloc întâmplătoare: tânărul jurist ar fi urmărit-o multă vreme, studiindu-i programul, tabieturile și plimbările prin parc — momentul preferat al fostei ministrese.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Acolo ar fi apărut „ca din senin”, doar că perfect sincronizat, Marius. Iar de aici, povestea ia o turnură sumbră: cei care au cunoscut-o pe Rodica susțin că acesta ar fi pus mâna pe averea ei și ar fi izolat-o complet de prieteni.

Iar acum, după moartea ei, întrebarea care plutește peste tot este una singură: cât de mare este, de fapt, averea pe care el ar fi vizat-o?

Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius
Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius

Pentru că suspiciunile nu se opresc aici. În privința vilei din Mamaia Sat, Năvodari, pe care Rodica Stănoiu o deținea, sursele noastre spun că imobilul ar fi fost vandalizat — nu se știe de cine, nici când — însă un lucru e cert: cheile se află la Marius. Acesta chiar le-ar fi spus unor cunoștințe că vrea să închirieze locuința sau să deschidă acolo o afacere.

”Nu știm de unde a apărut acest individ”

Magistratul Emilian Stănișor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului ministru, a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit cum, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu s-a schimbat radical.

Atât de mult încât nici măcar colegii ei de breaslă nu o mai recunoșteau. Totul de când a apărut în viața ei acest tânăr misterios care i-a devenit subit și..iubit.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, ne-a declarat magistratul.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Top 50 de vedete prinse pe picior greșit. Inna, Andreea Bănică sau Ana Baniciu, așa cum n-ar fi vrut să apară niciodată
Exclusiv
Top 50 de vedete prinse pe picior greșit. Inna, Andreea Bănică sau Ana Baniciu, așa cum n-ar fi…
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
Exclusiv
S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
Binefacerea care a lăsat un român perplex, înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat după ce a luat ...
Binefacerea care a lăsat un român perplex, înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat după ce a luat alimente pentru o fetiță: „A fost un semn”
De ce se vinde un apartament cu 2 camere la prețul de doar 9.500 de euro, în acest oraș din România?
De ce se vinde un apartament cu 2 camere la prețul de doar 9.500 de euro, în acest oraș din România?
Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și ...
Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e”
Petardele fac din nou victime în rândul copiilor, în ciuda avertismentelor! Ce au pățit doi frați, ...
Petardele fac din nou victime în rândul copiilor, în ciuda avertismentelor! Ce au pățit doi frați, înainte de Crăciun
O nouă zi liberă pentru acești angajați din România. Proiectul a trecut de Senat
O nouă zi liberă pentru acești angajați din România. Proiectul a trecut de Senat
Vezi toate știrile
×