Top 50 de vedete prinse pe picior greșit. Inna, Andreea Bănică sau Ana Baniciu, așa cum n-ar fi vrut să apară niciodată

Vedetele ne-au “învățat” de-a lungul timpului că frumusețea trebuie să fie controlată. Lumina bună, unghiul corect, gura întredeschisă „artistic” și privirea care spune exact ce trebuie. Doar că lucrurile nu funcționează așa de fiecare data. CANCAN.RO a fost la locul și momentul potrivit și le-a surprins pe divele din showbiz-ul românesc în ipostaze pe care le-ar vrea șterse.

Dacă ați fost curioși să le vedeți pe vedetele noastre în momentele în care nu sunt atente la aparatele de fotografiat, noi am făcut un top cu cele mai amuzante ipostaze. În ciuda faptului că ne-am obișnuit cu ele în postura de dive sexy, divele au fost prinse și pe picior greșit. Ce-i drept, de cele mai multe ori se pot controla… dar la un moment dat expresia feței le trădează.

Inna și Andreea Bănică, așa cum n-ar fi vrut să apară niciodată

Inna este exemplul perfect. Obișnuită să domine topurile muzicale și să arate impecabil în orice apariție publică, artista surprinsă într-o ipostază complet spontană demonstrează că farmecul nu dispare atunci când expresia feței scapă de sub control. Din contră.

Andreea Bănică intră în forță, cu limba scoasă. O poză care, dacă ar fi fost pe telefonul ei, probabil ar fi fost ștearsă înainte să apuci să clipești. Noroc că n-a fost.

Topul adună la un loc și alte nume grele din showbiz: Amna, Antonia, Andreea Marin, Andreea Mantea, Delia, Mihaela Rădulescu, Oana Roman, Anda Adam sau Brigitte Pastramă. GALERIA FOTO e gata să fie derulată, iar cititorii sunt invitați să descopere vedetele „prin­se” exact în acele momente pe care nu le-ar fi prezentat niciodată pe conturile lor de social media.

