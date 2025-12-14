Acasă » Știri » Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?

Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 12:36
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: "Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea." Ce studii are bărbatul?
Dana roba, detalii despre iubitul ei / Sursa foto: Facebook
După divorțul dureros de fostul soț, survenit în urma episodului de violență extremă prin care a trecut, Dana Roba pare că a început un capitol complet nou în viața sa. Make-up artista radiază de fericire și trăiește, în prezent, o poveste de dragoste care amintește de scenariile romantice din filme. Noul bărbat din viața ei este de altă naționalitate, iar relația lor evoluează rapid și armonios.

Dana Roba trăiește o frumoasă perioadă în viața sa, după ce a avut parte de episoade grele. Ea iubește din nou și bărbatul cu care are o relație îi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi.

Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei

Legătura dintre ei este una serioasă, după cum lasă șatena de înțeles, partenerul Danei Roba petrecând deja timp alături de fiicele acesteia. Mai mult, toți patru au realizat o ședință foto de Crăciun, un gest care sugerează că cei doi se comportă deja ca o familie, deși relația lor are doar câteva luni.

Dana Roba a vorbit deschis despre calitățile bărbatului care i-a redat încrederea în iubire, descriindu-l ca pe un om echilibrat, educat și responsabil. Ea a subliniat faptul că acesta are un stil de viață sănătos și o pregătire academică solidă, aspecte care o fac să îl vadă ca pe un potențial tată vitreg ideal pentru fetițele sale.

”Este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, nu bea, nu fumează, adică bea un pahar cu prietenii, dar nu fumează, nu s-a drogat niciodată, este în toate mințile, plus că are facultate, masterat, urmează un al doilea masterat și după care doctorat. Nu cred că un astfel de tată vitreg ar putea face ce fac alți tați biologici (…) Nu toți tații biologici, dar sunt multe cazuri în care tații biologici se comportă urât cu fetele lor”, a povestit Dana Roba.

Sursa foto: Social media

Relația bărbatului cu fetițele Danei Roba pare să fie una extrem de apropiată, iar aceasta se bucură nespus de legătura lor. Ea a povestit cu sinceritate cât de atașate au devenit cele mici de iubitul ei și cât de natural s-a creat această conexiune.

”Fetele îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea. Inclusiv aseară mi-am spus că vor să doarmă cu el, a stat cu ele vreo jumătate de oră cu ele în brațe și după s-a dus la ele în pat. Sunt chestii pe care eu nu am cum să le transmit, iubirea asta, doar ele s-au îndrăgostit de comportamentul lor, de el ca și om”, a mai spus make-up artista.

