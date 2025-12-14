Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr”

Georgică Cornu este în doliu! Mama acestuia s-a stins din viață astăzi, 14 decembrie. Afaceristul din Timișoara este sfâșiat de durere, cei doi având o relație foarte apropiată. Vestea tristă a ajuns și la Marina Almășan. Vedeta și-a exprimat la rândul ei regretul, chiar dacă nu mai formează un cuplul cu Georgică Cornu.

Chiar înainte de Crăciun, Georgică Cornu a primit o lovitură grea. Mama acestuia s-a stins din viață. Afaceristul din Timișoara a făcut anunțul trist al decesului în mediul online, unde a transmis un mesaj dureros în memoria mamei sale.

„Mama, ne pregăteam să facem Crăciunul împreuna! Ai ales să-l faci cu copilul tău Petrișor! Chiar dacă nu vei fi cu noi, ne bucurăm ca vei avea grijă fratele nostru, Petrișor! Dumnezeu să vă aibă în pace pe amândoi! Îți mulțumim că ai avut grijă de noi și ne-ai crescut frumos! Doamne ajută!”, a declarat Georgică Cornu, în mediul online.

Marina Almășan, mesaj de condoleanțe

Deși nu mai formează un cuplu cu Georgică Cornu, iar despărțirea lor nu a fost una prea roz, Marina Almășan a reacționat în urma anunțului decesului. Vedeta a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei ce s-a stins din viață.

Se pare că Maria Almășan și mama lui Georgică Cornu au fost apropiate și formaseră o legătură specială. Prezentatoarea TV și-a exprimat regretul și a transmis condoleanțe familiei.

„La începuturile relației mele cu fostul partener, am avut ocazia să o cunosc foarte bine, să-i deslușesc sufletul și caracterul: o femeie simplă, de la țară, fără școală multă, dar cu un munte de caracter și înțelepciune. I-am și plâns pe umăr, de nenumărate ori, știind că un om care a avut o viață grea, are puterea de a înțelege și de a susține. Am primit și înțelegere, și susținere. Am prețuit-o chiar și după ce vremurile mi-au rărit drumurile către dânsa. Și chiar și după ce acestea au dispărut de tot. Am aflat întâmplător că, în liniște, așa cum a trăit toată viața, dosindu-și nemulțumirile și durerile in adânc de suflet, a plecat spre o lume mai bună. Dumnezeu s-o odihnească în pace, condoleanțe copiilor săi și nepoților, pe care i-a crescut cu atâta drag, și pe care sigur îi va veghea, de acolo, de sus…”, a scris Marina Almășan, în mediul online.

