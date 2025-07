Marina Almășan, dispusă să renunțe la ordinul de protecție! Ce condiții pune realizatoarea TVR

Marina Almășan se teme pentru viața ei, motiv pentru care a și cerut ordin de protecție împotriva lui Georgică Cornu. Doar că acesta va expira în curând, iar vedeta TV urmeză să se consulte cu avocatul său, pentru a stabili următorii pași. Recent, Georgică Cornu s-a trezit cu polițiștii peste el, pe motiv că ar fi încălcat ordinul de protecție. Acesta a motivat că nu a mai putut fi reperat pe telefonul primit de la oamenii legii întrucât și-l uitase la un magazin. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

Situație tensionată în viața Marinei Almășan, care ieri s-a întors acasă, după ce și-a vizitat fiul în Dubai. Aceasta trăiește din nou momente de neliniște, marcate de teamă și incertitudine. Vedeta TV a obținut anul trecut un ordin de protecție împotriva fostului partener, Georgică Cornu, doar că acesta este pe punctul de a expira.

„În ultimul an, viața mea s-a resetat aproape complet. Au început să pătrundă în ea lucruri frumoase și oameni deosebiți. Am uneori sentimentul că mi s-a ridicat un văl de pe ochi. Sincer, nici nu vreau să știu ce mai face acel om. Îmi doresc să se fi liniștit. Să fi înțeles că am fost alături de el cât s-a putut, că l-am sustinut în momentele dificile. Iar când am simțit că le-a depăsit, am încercat să discut cu el, să-l fac să înțeleagă că lucrurile nu mai sunt demult cum ar trebui. Îmi pare rău că s-a ajuns la acest circ, care îi afectează în primul rand pe copiii noștri”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Marina Almășan: „Mă pregătesc sa fac față salbei de amenințări de răzbunare”

Prezentatoarea de la TVR nu exclude varianta prelungirii restricției. Dar nu a luat încă decizia finală, urmând să se consulte cu avocatul ei, Adrian Cucullis.

„În mintea mea, am fi putut trece civilizat la o altă etapă. Aceea a unei relalții civilizate între doi oameni care, la un moment dat, și-au plâns necazurile unul pe umărul celuilalt. Și s-au ajutat, fiecare cum a putut. Eu sper să nu fiu nevoită să prelungesc ordinul de restricție, deși am anumite temeri. Iar toți cei apropiați mă sfătuiesc în acest sens. Îmi place să cred că lectia a fost învățată de amândoi. În rest…mă pregătesc să fac față salbei de amenințări de răzbunare, care de altfel începuseră cu mulți ani înainte, ori de câte ori deschideam discuția unei despărțiri civilizate…Probabil acesta va fi prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru naivitatea mea”, a completat aceasta.

Georgică Cornu, vizitat de polițiști

Recent, Georgică Cornu a fost vizitat la domiciliul personal de către oamenii legii, pe motiv că ar fi încercat să încalce ordinul de protecție, după ce nu a mai putut fi reperat.

Acesta a motivat public faptul că și-a uitat ambele telefoane, inclusiv pe cel primit de la poliție, la un magazin. Și că ar fi stat fără respectivul aparat doar aproximativ o jumătate de oră, până l-a recuperat de unde-l pierduse. Mai mult, afacerstul timișorean i-a acuzat de abuz pe oamenii legii.

Deși pare un detaliu banal, astfel de fapte pot constitui încălcări ale legii, iar orice imposibilitate de a fi localizat în caz de urgență poate pune în pericol viața femeii care a cerut protecție tocmai pentru a se afla în siguranță.

Marina Almășan, victimă a violenței psihologice și cibernetice

Potrivit motivării instanței, ordinul de restricție a fost aprobat considerându-se că Marina Almășan a fost victima unui tip de violență psihologică și cibernetică, însoțită de mesaje și apeluri obsesive, tentative de intimidare, printre care și trimiterea unui buchet cu șase trandafiri, postări ofensatoare în social media, precum și presiuni constante asupra imaginii și a vieții sale personale. Aceste elemente au determinat magistrații să emită un ordin de protecție temporar, cu interdicții stricte pentru Cornu, cum ar fi: interdicția de a se apropia la mai puțin de 200 de metri de Marina sau de locuința ei, monitorizarea electronică, precum și obligația de a folosi un telefon, pentru localizare.

