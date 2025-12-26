Crăciun lipsit de liniște pentru Adriana Bahmuțeanu! Autoritățile au luat măsuri

Sărbătorile au venit cu o decizie grea din partea autorităților în cazul copiilor Adrianei Bahmuțeanu. După luni de scandal, acuzații și procese, instituțiile statului au intervenit oficial. Documentele instanței arată că situația din familie este considerată suficient de gravă pentru a fi demarată o anchetă. Iar ce urmează poate schimba radical totul! CANCAN.RO are detalii!

După decesul lui Silviu Prigoană, cei doi copii minori pe care îi avea cu Adriana Bahmuțeanu, Eduard și Maximus, au rămas să locuiască alături de frații lor vitregi, Honorius și Silvius. Relația cu mama lor s-a deteriorat, iar situația a degenerat rapid într-un șir de procese. La finalul anului trecut, instanța a stabilit un program strict de vizite pentru Adriana, însă conflictul nu s-a stins, ba dimpotrivă.

Autoritățile au luat măsuri, chiar în perioada sărbătorilor

Un moment-cheie, care a șocat-o pe jurnalistă, a fost atunci când fiul ei de 17 ani, Maximus, ar fi depus o cerere de emancipare. Adriana susține că nu este o decizie matură, ci una influențată din exterior, cu o miză clară:

”A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu. Eu m-am opus acestui lucru, i-am zis: Așteaptă până crești, până te maturizezi și după aceea vezi tu ce faci că banii îți rămân ție într-un cont. Cine se atinge de banii aceia fac pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel. Ei sunt doi adolescenți care sunt foarte ușor de influențat, acum li se promite marea cu sarea, mașini scumpe, fițe, figuri. Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru CANCAN.RO.

Gravitatea situației reiese acum și din decizia Judecătoriei Sectorului 3, pronunțată pe 23 decembrie 2025, chiar înainte de Crăciun. Instanța a stabilit în mod oficial obiectivele unei expertize complexe, cerută de DGASPC, semn că suspiciunile sunt tratate cu maximă seriozitate.

Potrivit documentului, expertul trebuie să facă o „analiză a dinamicii dintre copii, mamă și frații majori, cu identificarea conflictelor și a posibilelor influențe negative”, dar și o „evaluare a impactului pierderii părintelui decedat asupra minorului”. Cu alte cuvinte, judecătorii vor să afle dacă trauma morții lui Silviu Prigoană este exploatată emoțional.

Instanța cere „radiografia” relațiilor din familia Bahmuțeanu–Prigoană

Mai mult, instanța cere explicit „evaluarea stării emoționale și mentale a minorului, cu identificarea semnelor de manipulare, anxietate sau respingere nejustificată față de mamă” – o formulare extrem de dură, care sugerează posibilitatea unei înstrăinări parentale.

Un alt pasaj-cheie din decizie vizează direct frații vitregi: expertul trebuie să facă „evaluarea influenței fraților vitregi asupra minorului, identificarea riscului de manipulare psihologică, înstrăinare parentală și exploatare emoțională, cu potențiale efecte în influențarea deciziilor pe plan material”. Aici apare clar suspiciunea că adolescenții ar putea fi direcționați spre anumite decizii financiare.

Instanța merge și mai departe, cerând „determinarea capacității minorului de a recunoaște eventuale acțiuni de manipulare și de a gestiona influențele negative”, dar și „evaluarea profilului psihologic al mamei și al fraților vitregi, pentru identificarea unor eventuale comportamente manipulatoare sau abuzive”.

În cazul în care se constată alienare parentală sau abuz, expertul va trebui să indice momentul începerii fenomenului, autorii și să propună soluții pentru combaterea efectelor. Practic, instanța cere o radiografie completă a relațiilor din această familie.

