Acasă » Exclusiv » Crăciun lipsit de liniște pentru Adriana Bahmuțeanu! Autoritățile au luat măsuri

Crăciun lipsit de liniște pentru Adriana Bahmuțeanu! Autoritățile au luat măsuri

De: Keva Iosif 26/12/2025 | 06:50
Crăciun lipsit de liniște pentru Adriana Bahmuțeanu! Autoritățile au luat măsuri
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Sărbătorile au venit cu o decizie grea din partea autorităților în cazul copiilor Adrianei Bahmuțeanu. După luni de scandal, acuzații și procese, instituțiile statului au intervenit oficial. Documentele instanței arată că situația din familie este considerată suficient de gravă pentru a fi demarată o anchetă. Iar ce urmează poate schimba radical totul! CANCAN.RO are detalii!

După decesul lui Silviu Prigoană, cei doi copii minori pe care îi avea cu Adriana Bahmuțeanu, Eduard și Maximus, au rămas să locuiască alături de frații lor vitregi, Honorius și Silvius. Relația cu mama lor s-a deteriorat, iar situația a degenerat rapid într-un șir de procese. La finalul anului trecut, instanța a stabilit un program strict de vizite pentru Adriana, însă conflictul nu s-a stins, ba dimpotrivă.

Autoritățile au luat măsuri, chiar în perioada sărbătorilor

Un moment-cheie, care a șocat-o pe jurnalistă, a fost atunci când fiul ei de 17 ani, Maximus, ar fi depus o cerere de emancipare. Adriana susține că nu este o decizie matură, ci una influențată din exterior, cu o miză clară:

”A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu. Eu m-am opus acestui lucru, i-am zis: Așteaptă până crești, până te maturizezi și după aceea vezi tu ce faci că banii îți rămân ție într-un cont. Cine se atinge de banii aceia fac pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel. Ei sunt doi adolescenți care sunt foarte ușor de influențat, acum li se promite marea cu sarea, mașini scumpe, fițe, figuri. Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru CANCAN.RO.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Sursă - social media.
Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit de patru ori (Sursă – social media)

Gravitatea situației reiese acum și din decizia Judecătoriei Sectorului 3, pronunțată pe 23 decembrie 2025, chiar înainte de Crăciun. Instanța a stabilit în mod oficial obiectivele unei expertize complexe, cerută de DGASPC, semn că suspiciunile sunt tratate cu maximă seriozitate.

Potrivit documentului, expertul trebuie să facă o „analiză a dinamicii dintre copii, mamă și frații majori, cu identificarea conflictelor și a posibilelor influențe negative”, dar și o „evaluare a impactului pierderii părintelui decedat asupra minorului”. Cu alte cuvinte, judecătorii vor să afle dacă trauma morții lui Silviu Prigoană este exploatată emoțional.

Instanța cere „radiografia” relațiilor din familia Bahmuțeanu–Prigoană

Mai mult, instanța cere explicit „evaluarea stării emoționale și mentale a minorului, cu identificarea semnelor de manipulare, anxietate sau respingere nejustificată față de mamă” – o formulare extrem de dură, care sugerează posibilitatea unei înstrăinări parentale.

Honorius Prigoană, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană/ Sursa foto: România TV

Un alt pasaj-cheie din decizie vizează direct frații vitregi: expertul trebuie să facă „evaluarea influenței fraților vitregi asupra minorului, identificarea riscului de manipulare psihologică, înstrăinare parentală și exploatare emoțională, cu potențiale efecte în influențarea deciziilor pe plan material”. Aici apare clar suspiciunea că adolescenții ar putea fi direcționați spre anumite decizii financiare.

Instanța merge și mai departe, cerând „determinarea capacității minorului de a recunoaște eventuale acțiuni de manipulare și de a gestiona influențele negative”, dar și „evaluarea profilului psihologic al mamei și al fraților vitregi, pentru identificarea unor eventuale comportamente manipulatoare sau abuzive”.

În cazul în care se constată alienare parentală sau abuz, expertul va trebui să indice momentul începerii fenomenului, autorii și să propună soluții pentru combaterea efectelor. Practic, instanța cere o radiografie completă a relațiilor din această familie.

CITEȘTE ȘI: Adriana Bahmuțeanu nu-și poate lua copiii acasă! O asociație din Constanța a intervenit în proces: ”E pe mână cu frații vitregi”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eleganța nu ia pauză publicitară! Alessandra Stoicescu, lecție de stil la cumpărături
Exclusiv
Eleganța nu ia pauză publicitară! Alessandra Stoicescu, lecție de stil la cumpărături
Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză
Exclusiv
Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul.ro
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă”...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Click.ro
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul.ro
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 ...
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 secunde
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui ...
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui Radu Anton Roman
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun
Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele ...
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady ...
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga
Vezi toate știrile
×