Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”

De: Denisa Iordache 21/11/2025 | 17:41
Adriana Bahmuțeanu și-a strigat durerea în mediul online! Aproape de sfârșitul anului, vedeta a vorbit despre cât de greu a fost 2025 pentru ea, dar și afecțiunile de care suferă. Află toate detaliile în articol! 

Anul 2025 a fost unul foarte greu pentru Adriana Bahmuțeanu. După ce fostul ei soț, Silviu Prigoană, s-a stins din viață, problemele au curs pentru vedeta TV 

Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere

Adriana Bahmuțeanu a comparat viața frumoasă pe care o avea cândva cu ultima perioadă care a reprezentat un coșmar pentru ea. Jurnalista se luptă să își ia copiii acasă încă de când Silviu Prigoană s-a stins din viață. 

„Cât de fericiți eram aici… nimeni nu s-ar fi gândit că planurile noastre de a deveni o familie s-ar fi topit ca un fum… că, uite, a trecut anul de când stau la ușa Justiției ca să-mi cer dreptatea și copiii înapoi!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook. 

După supărarea provocată de lipsa copiilor ei, vedeta și-a pierdut mama, iar acest moment a marcat-o profund. Mai mult, ea a mărturisit ce afecțiuni are în urma tuturor problemelor prin care a trecut. 

Adriana Bahmuțeanu mărturisește că singurul care a ajutat-o în aceste momente grele este George Restivan, soțul ei. 

„Un an greu, în care mama s-a prăpădit de supărare, iar eu am surmenaj, burnout, depresie funcțională, spuneți-i cum vreți!!! Și o recunosc, cât sunt eu de tare și rezilientă, uneori emoțiile negative mă copleșesc!! Singurul care a rămas în picioare și mă susține este George, soțul meu, căruia îi mulțumesc!!!”, a mai spus vedeta. 

