Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi

Continuă scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului soț. Bruneta nu se lasă și face noi acuzații. De această dată spune că Honorius Prigoană ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un act important. Așa că, Adriana Bahmuțeanu a formulat o plângere penală împotriva fiului omului de afaceri și îl acuză de uz de fals și înșelăciune.

Adriana Bahmuțeanu a formulat deja plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană pentru mai multe infracțiuni, printre care uz de fals și înșelăciune. Acesta este învinuit că ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un document care parafa un împrumut de sute de mii de euro.

Mai exact, potrivit acestui act, în data de 23 august 2024, înainte să moară, Silviu Prigoană s-ar fi împrumutat în numerar de la fiul său de 800.000 de euro. Ei bine, acum, acesta vrea să recupereze banii prin executor judecătoresc. Însă, Adriana Bahmuțeanu îl contrazice și susține că este vorba despre un împrumut fictiv și că semnătura lui Silviu Prigoană a fost contrafăcută.

„Avocata mea, Violeta Oancea, s-a uitat pe hârtii și suspectează un fals. Acea semnătură a lui Silviu Prigoană nu este la fel ca celelalte. Eu am primit de la el o mulțime de citații, îi știu semnătura. Am făcut plângere penală și vreau să sesizez și Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, deoarece sunt mai mule suspiciuni. Conform acelui document, banii au fost aduși cu sacoșa, nu s-a făcut transfer bancar. Orice sumă de peste 10.000 de euro nu se poate împrumuta decât prin transfer bancar, în baza unu contract de împrumut”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru MEDIAFAX.

„Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea”

Adriana Bahmuțeanu nu are de gând să îl lase pe Honorius Prigoană să pună mâna pe bani așa că deja a formulat o plângere împotriva acestuia. În plângerea penală se menționează că Silviu Prigoană „nu avea nicio nevoie patrimonială urgentă care să justifice contractarea unui împrumut de 4.000.000 lei. Înscrisul a fost întocmit, în mod evident, în scop ilicit, pentru a crea aparența unei datorii fictive”.

De asemenea, bruneta lansează noi acuzații și spune că fiul lui Silviu Progoană face tot ce poate pentru a pune mâna pe cât mai mulți bani. Acesta ar încerca să recupereze și alte sume de bani pe care tatăl său le-ar fi dat cu împrumut unor cunoștințe și prieteni de-a lungul timpului.

„Honorius vine cu tot felul de contracte de împrumut. Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea. Vrea acum banii de la toți cei pe care i-a împrumutat Prigoană. De ce să îi dea lui acești bani? Acei bani trebuie să ajungă la toți moștenitorii lui Prigoană. Un judecător de la Judecătoria Buftea a admis executarea pensiei copiilor, deși minorii nu plătesc datoriile persoanelor majore. Mă hărțuiește cu procese. Am ziua și citația. Astăzi am primit patru citații”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

