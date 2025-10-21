Acasă » Știri » În ce relații a rămas văduva lui Silviu Prigoană cu fiii acestuia. Mihaela Prigoană face dezvăluiri, la aproape un an de la moartea afaceristului

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 21:52
În ce relații a rămas văduva lui Silviu Prigoană cu fiii acestuia /Foto: Social media
La aproape un an de la decesul lui Silviu Prigoană, fosta sa parteneră, Mihaela Prigoană, face declarații emoționante. Aceasta a depășit cu greu dispariția prematură a partenerului, iar acum tot ce poate face este să își amintească de el cu drag și dor. De asemenea, Mihaela Prigoană a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu fiii acestuia.

Silviu Prigoană s-a stins din viață în data de 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit într-un restaurant din Bran. Moartea sa a fost fulgerătoare și a șocat pe toată lumea. Una dintre cele mai afectate persoane a fost Mihaela Prigoană, cea care i-a stat alături în ultimul deceniu de viață. Femeia a suferit mult, dar încearcă să meargă mai departe.

„Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc”, a declarat Mihaela Prigoană.

Mihaela și Silviu Prigoană /Foto: Social media

În ce relații a rămas văduva lui Silviu Prigoană cu fiii acestuia

La aproape un an de la decesul lui Silviu Prigoană, soția acestuia face mărturisiri emoționante. În cadrul unui interviu recent, aceasta a vorbit despre viața fără soțul său, dar și despre relația pe care o are acum cu fiii acestuia.

Ei bine, se pare că Mihaela Prigoană și fiii fostului soț au rămas în relații cât se poate de bune. În ultimii ani, aceștia au locuit împreună, iar relația pe care au format-o este una puternică. Femeia îi iubește ca pe proprii copii și îi pare rău că aceștia au trebuit să se maturizeze prea devreme.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune.

Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”, a declarat Mihaela Prigoană, la Antena Stars.

