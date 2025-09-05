Se reaprinde scandalul pentru bani în familia Prigoană! Miza e uriaşă! 4 milioane de euro şi… Bahmu, martor-cheie!

După moartea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană, membrii familiei au deschis procese peste procese. Din familie, au ajuns rivali. Nu doar Adriana Bahmuțeanu se judecă cu fiii cei mari ai afaceristului, ci și propriul lui frate, Dan Prigoană. Unchiul și nepotul și-au declarat război în fața judecătorului! CANCAN.RO are toate informațiile despre următorul proces dintre fratele lui Silviu Prigoană și Honorius. Martorul decisiv: Adriana Bahmuțeanu! Iar suma cerută de Honorius este INCREDIBILĂ!

Moartea lui Silviu Prigoană a iscat un adevărat război între membrii familiei! În timp ce Adriana Bahmuțeanu luptă să îi aibă din nou aproape pe fiii săi, Dan Prigoană luptă pentru dreptate, după ce propriul nepot l-a dat în judecată și cere despăgubiri de milioane de euro!

Continuă lupta pentru bani în familia Prigoană

Honorius Prigoană a intentat un proces împotriva propriului său unchi și cere despăgubiri uriașe, mai exact…20.000.000 de lei. Pentru ce? Fiul cel mare al lui Silviu Prigoană își acuză unchiul de afirmații defăimătoare în spațiul public, care i-ar fi afectat imaginea și starea psihică. Avocata lui Dan Prigoană a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre următorul termen din familia regretatului afacerist.

„Dan Prigoană nu s-a prezentat la termenul din luna iunie. Dan a trimis un răspuns la întâmpinarea noastră. Următorul termen îl avem pe data de 9 octombrie. Atunci, teoretic, ar trebui să vină Honorius, pentru că instanța ne-a admis interogatoriul lui. Judecătorul ne-a admis și pe noi. În calitate de martor, va veni Adriana Bahmuteanu. Teoretic, Honorius trebuie să vină, pentru că dacă nu vine, înseamnă ca recunoaște ce am zis noi acolo, pentru că ne-am apărat! Suma cerută de el este de 20.000.000 de lei „, a declarat avocata lui Dan Prigoană, Violeta Oancea, pentru CANCAN.RO

După decesul lui Silviu Prigoană și după multe scandaluri în familie, starea de sănătate a lui Dan Prigoană s-a înrăutățit:

„Dan Prigoană nu stă bine cu sănătatea în momentul de față. Toate lucrurile astea îl macină, dar important este să fie puternic”, a mai declarat Violeta Oancea despre clientul său.

CITEȘTE ȘI: Honorius a obținut executarea silită a fraților săi. Prima REACȚIE a Adrianei Bahmuțeanu: ”Vrea să îi deposedeze pe copiii mei de bani”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.