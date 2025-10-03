Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit! Dacă pentru vedetă această zi ar fi trebuit să fie una de bucurie, se pare că două persoane dragi au lipsit de la fericitul eveniment: cei doi copii rezultați din căsnicia cu Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu a trăit o zi foarte importantă din viața ei, dar bucuria a venit împreună cu o durere mare. Ea s-a căsătorit civil cu George Restivan, bărbatul cu care a decis să își construiască un nou drum după trei ani de relație. Emoțiile intense au fost însoțite de lipsa unor persoane foarte importante pentru ea. Ziua în care a spus „da” nu a fost doar o zi cu zâmbete și îmbrățișări, pentru că Adriana a simțit lipsa copiilor și a mamei.

De ce au lipsit ce doi copii de la cununia civilă a Adrianei Bahmuțeanu

Cei doi băieți, cu care se află într-o situație complicată de mai bine de un an, nu au putut participa la cununia civilă.Pentru ea, ar fi fost normal ca ei să fie alături în ziua aceea, dar circumstanțele nu au permis acest lucru.

De asemenea, pierderea mamei, petrecută la începutul lunii septembrie, a adăugat un sentiment puternic de dor. Totuși, ceremonia a fost plină de emoții și de dragoste. Adriana a ales să facă acest pas într-un mod discret, fără o petrecere spectaculoasă, deoarece perioada este una de doliu. Împreună cu George, au decis să aibă doar un moment oficial, modest, și să amâne marea sărbătoare pentru anul viitor.

Atunci, cei doi îndrăgostiți doresc să adune prieteni, cei apropiați și familia, pentru a sărbători așa cum se cuvine începutul unui nou capitol. Chiar dacă lipsurile au fost greu de ignorat, Adriana s-a bucurat de sprijinul soțului și de prezența celor care le sunt aproape. Cununia civilă a fost pentru ea un pas important, o decizie luată după ani de lupte interioare și experiențe care au schimbat viața ei.

”Îmi pare rău că nu a fost mama lângă mine, îmi pare rău că nu au fost copiii. Nu au venit și îi înțeleg că probabil se feresc. Au fost foarte multe televiziuni, colegi din presă, ei nu vor. Sunt la vârsta la care nu vor să fie filmați, fotografiați. Sunt convinsă că vom vorbi cu ei cât de curând”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la Spynews TV.

În prezent, planurile cuplului se împart între România și Statele Unite, țara unde George locuiește de multă vreme. Adriana însă dorește să ia decizii finale abia după ce situația cu copiii se va rezolva și va reuși să-i aducă aproape de ea. Pentru moment, prioritățile ei sunt legate de familia ei și de consolidarea relației oficializate.

