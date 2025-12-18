Acasă » Știri » Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol

Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol

18/12/2025 | 10:20
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Sursa foto: Instagram

S-au căsătorit Speak și Ștefania în mare secret? O postare recentă apărută pe rețelele sociale a stârnit valuri de speculații în rândul fanilor, după ce artistul a făcut o declarație care i-a pus pe mulți pe gânduri. Deși cei doi sunt logodiți de ani buni și au vorbit deschis despre planurile lor, un detaliu aparent minor a reaprins discuțiile despre o posibilă nuntă discretă.

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, având o relație de opt ani și o logodnă care datează de cinci ani, momentul cererii în căsătorie având loc în timpul participării lor la Asia Express. De-a lungul timpului, cei doi au vorbit deschis despre planurile de nuntă, explicând că nu au reușit să stabilească evenimentul din cauza programului extrem de încărcat și a proiectelor multiple în care sunt implicați.

Pe lângă viața personală, Speak și Ștefania colaborează intens și pe plan profesional, fiind implicați în mai multe proiecte comune. Recent, cei doi au lucrat la o piesă nouă, iar o postare apărută pe TikTok a atras rapid atenția fanilor. Într-un clip scurt, artistul a făcut o remarcă aparent inocentă, dar care a stârnit numeroase speculații în rândul urmăritorilor săi, folosind expresia „soția mea” atunci când vorbea despre partenera sa.

„Soția mea îmi tot spune asta că trebuie să termin melodia asta”, a spus Speak.

Declarație a fost imediat analizată de fani, mulți întrebându-se dacă cei doi s-au căsătorit în secret.

„My wife. Ooh!!! Logodnica ta sau v-ați căsătorit în secret?! Abia aștept să văd nunta. Sunteți un cuplu perfect și vă completați foarte bine dar când faceri piese împreună clar hit”, se arată unul dintre comentarii.

Sursa foto: Tiktok

Ce spunea Ștefania despre inelul de logodnă

În trecut, lipsa inelului de logodnă de pe mâna Ștefaniei a alimentat diverse zvonuri legate de o posibilă ruptură, însă artista a clarificat situația. Ea a explicat că bijuteria are o valoare sentimentală aparte și un design extrem de delicat, motiv pentru care a ales să nu o poarte zilnic.

„Are pietricele foarte mici. 72 de diamante mai exact. Îmi cad foarte des. Toată lumea mă întreabă de ce nu port inelul. Pentru mine e un inel foarte special și de vreo șapte ori l-am dus să-mi pună pietricelele înapoi. Am zis că nu-l mai port zi de zi, doar la ocazii speciale.”, a declarat Ștefania în cadrul unui podcast.

CITEȘTE ȘI: Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP

Iubita lui Speak, schimbare radicală de look! Fanii Ștefaniei n-au contenit cu laudele

Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea ...
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan
Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan
