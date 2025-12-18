Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan

Iulia Vântur surprinde din nou în prag de sărbători. Deși trăiește de ani buni în India și formează un cuplu stabil cu celebrul actor Salman Khan, vedeta a ales ca în acest an să își petreacă Crăciunul departe de partenerul ei. Fosta prezentatoare TV a revenit în România, acolo unde spune că se simte mereu „acasă”, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Iulia Vântur va petrece Crăciunul alături de părinții săi, bucurându-se de atmosfera tradițională și de preparatele românești pe care le adoră. Deși recunoaște că nu are timp să gătească, mama ei se asigură de fiecare dată că masa de sărbătoare este plină de bunătăți. Pentru iubita lui Salamn Khan, aceste momente sunt extrem de importante și o ajută să se reîncarce emoțional după perioadele aglomerate din viața profesională.

Motivul pentru care Iulia Vântur nu petrece Crăciunul alături de Salman Khan

Decizia de a petrece Crăciunul fără Salman Khan nu are legătură cu probleme în relație, ci cu dorința Iuliei de a fi aproape de familie. Vedeta a explicat că sărbătorile de iarnă au o semnificație specială pentru ea și că profită de fiecare ocazie pentru a petrece timp cu părinții săi, lucru care îi lipsește atunci când se află în India.

„De sărbători, nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești. Când vin acasă, mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată. O iau prin surprindere! (…) În India, împodobesc și eu bradul, cu prietenii mei. A devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei. (…) De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India’, a spus ea.

Stabilită de peste zece ani în India, Iulia Vântur este una dintre puținele românce care au reușit să cunoască succesul internațional. A renunțat la cariera din România pentru un nou început, iar pașii ei siguri au dus-o pe scenele Bollywoodului, unde s-a remarcat atât în muzică, cât și în actorie. Relația cu Salman Khan s-a consolidat în timp, cei doi susținându-se reciproc în plan profesional.

Chiar dacă în India și-a creat propriile tradiții de Crăciun, împodobind bradul alături de prieteni, Iulia recunoaște că nimic nu se compară cu sărbătorile petrecute în România. Noaptea de Revelion o va găsi însă din nou în India, alături de Salman Khan, semn că distanța dintre ei este doar una temporară. Pentru Iulia Vântur, sărbătorile din acest an sunt împărțite între familie și carieră, într-un echilibru care îi reflectă perfect viața construită între România și India.

Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Cum a ”trădat” Iulia Vântur PRO TV, în timp ce era știristă acolo! A făcut-o pe blat, cu Akcent: ”N-am putut să spun asta!”