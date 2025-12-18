Acasă » Știri » Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan

Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 11:49
Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan
Iulia Vântur și Salman Khan/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Iulia Vântur surprinde din nou în prag de sărbători. Deși trăiește de ani buni în India și formează un cuplu stabil cu celebrul actor Salman Khan, vedeta a ales ca în acest an să își petreacă Crăciunul departe de partenerul ei. Fosta prezentatoare TV a revenit în România, acolo unde spune că se simte mereu „acasă”, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Iulia Vântur va petrece Crăciunul alături de părinții săi, bucurându-se de atmosfera tradițională și de preparatele românești pe care le adoră. Deși recunoaște că nu are timp să gătească, mama ei se asigură de fiecare dată că masa de sărbătoare este plină de bunătăți. Pentru iubita lui Salamn Khan, aceste momente sunt extrem de importante și o ajută să se reîncarce emoțional după perioadele aglomerate din viața profesională.

Motivul pentru care Iulia Vântur nu petrece Crăciunul alături de Salman Khan

Decizia de a petrece Crăciunul fără Salman Khan nu are legătură cu probleme în relație, ci cu dorința Iuliei de a fi aproape de familie. Vedeta a explicat că sărbătorile de iarnă au o semnificație specială pentru ea și că profită de fiecare ocazie pentru a petrece timp cu părinții săi, lucru care îi lipsește atunci când se află în India.

„De sărbători, nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești. Când vin acasă, mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată. O iau prin surprindere! (…)

În India, împodobesc și eu bradul, cu prietenii mei. A devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei. (…) De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India’, a spus ea.

Iulia Vântur va petrece sărbătorile de iarnă în România.
Iulia Vântur va petrece sărbătorile de iarnă în România.

Stabilită de peste zece ani în India, Iulia Vântur este una dintre puținele românce care au reușit să cunoască succesul internațional. A renunțat la cariera din România pentru un nou început, iar pașii ei siguri au dus-o pe scenele Bollywoodului, unde s-a remarcat atât în muzică, cât și în actorie. Relația cu Salman Khan s-a consolidat în timp, cei doi susținându-se reciproc în plan profesional.

Chiar dacă în India și-a creat propriile tradiții de Crăciun, împodobind bradul alături de prieteni, Iulia recunoaște că nimic nu se compară cu sărbătorile petrecute în România. Noaptea de Revelion o va găsi însă din nou în India, alături de Salman Khan, semn că distanța dintre ei este doar una temporară. Pentru Iulia Vântur, sărbătorile din acest an sunt împărțite între familie și carieră, într-un echilibru care îi reflectă perfect viața construită între România și India.

Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Cum a ”trădat” Iulia Vântur PRO TV, în timp ce era știristă acolo! A făcut-o pe blat, cu Akcent: ”N-am putut să spun asta!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Știri
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
Știri
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
Digi 24
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula...
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea ...
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
Cristina a murit, la doar 41 de ani. Ce s-a întâmplat cu influencerița
Cristina a murit, la doar 41 de ani. Ce s-a întâmplat cu influencerița
Vezi toate știrile
×