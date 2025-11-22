Acasă » Știri » Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 15:03
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție! Starul de la Bollywood a fost surprins în compania unei brunete focoase. Imaginea a făcut înconjurul internetul, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Află, în articol, toate detaliile!

Salman Khan și Iulia Vântur trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu, însă au preferat mereu să păstreze discreția cu privire la relația lor. Astfel, de-a lungul timpului au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi întâmpinat și probleme. Ei bine, de această dată, starul de la Bollywood a stârnit noi controverse, după ce a apărut public în companie unei brunete.

Ce se întâmplă între Iulia Vântur și Salman Khan

Recent, relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție. Actorul indian a fost surprins în companie unei brunete focoase. Cei doi au fost fotografiați la un eveniment, iar imaginea a apărut imediat pe rețelele de socializare. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și mulți internauți au întrebat de româncă.

„Iulia Vântur unde e?”, a scris un fan român.

Salman Khan, în compania unei brunete focoase/ Sursa foto: social media

Între timp, Iulia Vântur se bucură de succes pe plan profesional. Aceasta a cântat pe scena din Vatican, în prezența Papei. Ulterior, vedeta a venit pentru câteva zile în România, într-o vizită fulger la părinții săi. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, artista a povestit despre experiența sa.

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„De la Vatican m-am întors cu o bucurie imensă în suflet, cu o amintire memorabilă ca artist, dar și ca individ care a simțit grația divină, în fiecare secundă, pe acea scenă. Și cu un rozariu frumos. Îmi place să port rozariu. Am luat și pentru cei dragi ca souvenir rozarii.

De regulă, vin în România înainte de Sărbători, să aniversez ziua mamei și a tatălui meu. Sper că primiți cu colindul, da!? Pentru că vin să vă colind. Am pregătit un colind nou, cântat de mine, compus în România, care aduce și un sound nou, dar autentic, românesc”, a declarat Iulia Vântur pentru CANCAN.RO.

Citește și: Cum a ”trădat” Iulia Vântur PRO TV, în timp ce era știristă acolo! A făcut-o pe blat, cu Akcent: ”N-am putut să spun asta!”

Iulia Vântur a revenit în România și a fost certată de mama ei! Iubita lui Salman Khan i-a dat replica: ”I-am zis: mie așa-mi place!”

Tags:
Iți recomandăm
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Știri
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Știri
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași ...
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Vezi toate știrile
×