Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție! Starul de la Bollywood a fost surprins în compania unei brunete focoase. Imaginea a făcut înconjurul internetul, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Află, în articol, toate detaliile!

Salman Khan și Iulia Vântur trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu, însă au preferat mereu să păstreze discreția cu privire la relația lor. Astfel, de-a lungul timpului au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi întâmpinat și probleme. Ei bine, de această dată, starul de la Bollywood a stârnit noi controverse, după ce a apărut public în companie unei brunete.

Ce se întâmplă între Iulia Vântur și Salman Khan

Recent, relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan a ajuns din nou subiect de discuție. Actorul indian a fost surprins în companie unei brunete focoase. Cei doi au fost fotografiați la un eveniment, iar imaginea a apărut imediat pe rețelele de socializare. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și mulți internauți au întrebat de româncă.

„Iulia Vântur unde e?”, a scris un fan român.

Între timp, Iulia Vântur se bucură de succes pe plan profesional. Aceasta a cântat pe scena din Vatican, în prezența Papei. Ulterior, vedeta a venit pentru câteva zile în România, într-o vizită fulger la părinții săi. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, artista a povestit despre experiența sa.

„De la Vatican m-am întors cu o bucurie imensă în suflet, cu o amintire memorabilă ca artist, dar și ca individ care a simțit grația divină, în fiecare secundă, pe acea scenă. Și cu un rozariu frumos. Îmi place să port rozariu. Am luat și pentru cei dragi ca souvenir rozarii. De regulă, vin în România înainte de Sărbători, să aniversez ziua mamei și a tatălui meu. Sper că primiți cu colindul, da!? Pentru că vin să vă colind. Am pregătit un colind nou, cântat de mine, compus în România, care aduce și un sound nou, dar autentic, românesc”, a declarat Iulia Vântur pentru CANCAN.RO.

