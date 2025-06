Iulia Vântur a revenit în România și a fost certată de mama ei! Iubita lui Salman Khan i-a dat replica: ”I-am zis: mie așa-mi place!”

După o carieră temeinică în televiziune, Iulia Vântur a luat viața de la zero în India, unde s-a mutat de opt ani. Iubita lui Salman Khan se bucură de succes cu muzica și pare de neoprit. Aflată pentru o scurtă perioadă în țară, Iulia Vântur a încercat să petreacă timp atât cu părinții, cât și cu prietenii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a povestit despre strânsa prietenie pe care o are cu Loredana Groza, dar și de ce nu își face planuri de vacanțe. Însăși mama ei a sfătuit-o să-și facă timp și pentru odihnă.

Iulia Vântur a legat deplasarea în Germania cu o vizită prelungită în țara natală. Cu această ocazie, vedeta a onorat și invitația prieteneie sale, Ivona Nenu, la aniversarea celor 10 ani de când organizează nunți de povești.

Iulia Vântur: „Îmi place să fiu tot timpul în acțiune”

CANCAN.RO: Ce faci, Iulia? Mă bucur să te revăd în țară.

Iulia Vântur: Da, și eu mă bucur că sunt în țară. Am fost în Germania la premii muzicale, am luat un premiu acolo. E foarte frumos să vezi că munca ta e apreciată și eforturile pe care le-am făcut într-o țară străină au fost apreciate la fel. Și pentru că eram aproape de casă, evident că am venit să-mi văd părinții. Și, uite așa, și prietenii și am participat și la câteva evenimente. Am mai făcut și o ședință foto, o transformare și, uite așa, s-a umplut programul. Întotdeauna e frumos și bine acasă.

CANCAN.RO: Având în vedere că vii rar, trebuie să treci pe la toată lumea.

Iulia Vântur: Da, să știi că mama e cu mine acasă și mi-a zis: “mamă, te rog eu frumos, mai odihnește-te că n-ai nici timp să dormi!”. Dar i-am zis, mamă, mie îmi place așa, mie îmi place să fiu tot timpul în acțiune, să fac lucruri. Asta e viața mea.

Iulia Vântur: „Loredana a venit la mine în India de vreo câteva ori”

CANCAN.RO: Cât de des ajungi în România?

Iulia Vântur: Destul de des, odată la câteva luni, trei luni, ajung în țară. Ultima dată am fost chiar de curând, la începutul lui martie, cred. Tot la fel am fost în Paris și pentru că era aproape, am tras o fugă acasă.

CANCAN.RO: Am văzut că ai petrecut și la ziua Loredanei și vreau să vorbim un pic despre prietenia voastră. Și ea a fost în India la tine.

Iulia Vântur: Da, ne unesc foarte multe lucruri: muzica în primul rând, spiritualitatea și pentru că ea e de-a dreptul pasionată și cu totul în domeniul ăsta. A venit la mine în India de vreo câteva ori. Ne-am lipit așa, pentru că în momentul în care cumva simți la fel și ai cam aceleași credințe, cred că te lipești. Și ea e un artist complet. O admir foarte mult și o respect pentru faptul că a reușit să se reinventeze de atâtea ori. Mi se pare superb ceea ce-a făcut până acum cu cariera ei.

CANCAN.RO: Pe plan personal, cum ești?

Iulia Vântur: Foarte fericită sunt.

Iulia Vântur: „Cred că sunt fericită îndeajuns, sincer. Am tot ce-mi trebuie”

CANCAN.RO: V-ați programat și o vacanță? Vă sincronizați programele?

Iulia Vântur: Noi nu ne facem program de vacanțe, pentru că, de obicei, când merg undeva să muncesc, atunci mai fur câte o zi două în locația respectivă. Nu știu, dacă mă duc în Thailanda, dacă mă duc în Dubai, dacă mă duc oriunde am muncă, mai iau o zi două, așa, doar de vizitat, de relaxat, să zicem. Nu prea mă relaxez.

CANCAN.RO: Ziceam de vacanțele în doi.

Iulia Vântur: Nu, vacanțe nu prea facem. Nu, chiar n-am mai făcut vacanță de mult. Am fost de curând acum în Maldive. A fost aniversarea nunții unor prieteni și acolo am mai prins, așa, câteva zile de relaxare, da. Îmi fac mai mult planuri pentru muncă decât vacanță.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să faci, așa, un top 3 al dorințelor, ce ar fi pe listă, personal și profesional? Ce ți-ai dori ca să fii fericită pe deplin?

Iulia Vântur: Nu știu, n-am așa niște chestii pe care să mi le doresc foarte tare, care să zic că mă fac mai fericită. Cred că sunt fericită îndeajuns, sincer. Am tot ce-mi trebuie. În afară de faptul că îmi doresc foarte mult ca părinții mei și oamenii mei dragi să fie sănătoși, asta e prima dorință din lume pe care o am, și eu, evident, să fiu sănătoasă. Profesional mi-aș dori să colaborez cu Ricky Martin, pentru că îl iubesc mult de tot. Am avut șansa să cânt în showul lui și să-l cunosc și a fost un moment special, a fost un moment foarte special pentru mine. Dar mi-ar plăcea să mai repet experiența, mi-a plăcut foarte mult.

