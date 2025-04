Iulia Vântur, declarații surprinzătoare: ”Sunt în căutare”. Ce face acum în India, de fapt

Iulia Vântur, fostă prezentatoare TV din România, a trecut printr-o transformare profesională și personală radicală în ultimul deceniu. Într-o mișcare surprinzătoare pentru publicul autohton, ea a decis să lase în urmă cariera de televiziune și confortul din România, mutându-se în India, țara natală a celebrului actor Salman Khan, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani.

Odată ajunsă în Mumbai, Iulia a realizat că vrea mai mult decât o viață în lumina reflectoarelor ca moderatoare TV. A început o nouă etapă artistică și s-a reinventat ca artist muzical, pătrunzând într-unul dintre cele mai competitive domenii din lume: industria de divertisment bollywoodiană. Nu a durat mult până ce vocea sa a fost inclusă în coloanele sonore ale unor producții de la Bollywood, iar prezența scenică a început să fie remarcată în cadrul unor evenimente de amploare.

Transformarea Iuliei nu s-a oprit aici. Cariera sa muzicală a prins avânt nu doar în India, ci și pe plan internațional. A participat la concerte și spectacole în metropole importante precum Dubai, Londra și a urcat pe scene renumite din Europa, inclusiv pe Wembley. De asemenea, a fost invitată să performeze în cadrul unor gale internaționale dedicate muzicii, alături de artiști de talie mondială.

Cu o agendă extrem de încărcată, Iulia se află într-o continuă mișcare. Rareori rămâne în Mumbai mai mult de câteva zile la rând, revenind doar pentru a-și pregăti bagajele pentru următoarele destinații. Concertele live, sesiunile de înregistrări și participările la evenimente internaționale îi ocupă cea mai mare parte a timpului.

Chiar dacă trăiește o viață de nomad muzical, Iulia nu a uitat de originile sale. Participarea la spectacole din România, unde a performat pe scenă alături de artiști cunoscuți precum Loredana Groza, i-a oferit ocazia să își prezinte noile influențe muzicale și publicului de acasă. Astfel, a reușit să construiască o punte culturală între cele două lumi în care trăiește – cea indiană, vibrantă și spectaculoasă, și cea românească, profundă și familiară.

„Ajung acasă să-mi schimb bagajul, în ultima perioadă. Dar mă bucur pentru proiectele în care sunt implicată. Am concerte live în Dubai, în Londra, în diverse orașe din India. În curând și în Germania, la o gală internațională a premiilor în muzică, unde voi și cânta. Poate ușor-ușor ajung să cânt și în România. Mi-a plăcut experiența de la Sala Palatului, în care am cântat împreună cu Loredana, în show-ul ei. A fost foarte emoționant pentru mine deoarece, de data asta, am cântat pentru oamenii mei, pentru românii mei. Mama, tatăl meu, prietenele mele din copilărie… A fost frumos, am adus un iz indian în spectacol, am îmbinat cele două culturi: cea românească și cea indiană. Când sunt în Mumbai, înregistrez piese noi. Sunt în căutare de hituri Aviz amatorilor”, a spus Iulia Vântur pentru Viva.

Colaborările cu artiști internaționali au devenit o parte semnificativă a evoluției sale artistice. Iulia a împărțit scena cu Jason Derulo și a fost inclusă într-un show al celebrului Ricky Martin, experiență care i-a confirmat încă o dată locul pe care și l-a câștigat în lumea muzicală globală. Evoluțiile sale sunt caracterizate de o fuziune între influențele culturale indiene și rădăcinile sale românești, un amestec care i-a conferit un stil aparte.

„Eu sunt fan Ricky Martin din adolescență. Pentru mine, el este numărul unu în topul performerilor. Prietenii mei știu cât de mult îmi place și îl admir. În urmă cu un an, am zburat din India în Spania să-l văd cântând live. L-am întâlnit la diverse gale, prin lume, însă m-am bucurat că m-a cunoscut în rolul de artist. Concertul pe care l-am ținut în show-ul lui Jason Derulo a fost apreciat și mi-a adus această șansă de a cânta, mai târziu, și în show-ul lui Ricky Martin.

Pas cu pas se construiește totul. Tot ce am făcut în această viață m-a ajutat. Cariera de prezentator în comunicarea cu publicul, în concerte, muzica în teatru și actorie…

Momentul întâlnirii cu Ricky Martin a fost foarte emoționant pentru mine, m-a încurajat înainte de show, am vorbit și după show. A fost foarte prietenos, cald și foarte supportive, m-a făcut să mă simt parte din acea echipă. Plus că mi-a dat o îmbrățișare caldă cât să o țin minte toată viața. Simțeam că este un om bun dinainte să-l cunosc și e cu adevărat minunat. Iar ca performer este senzațional. În istoria mea pe scenă, acesta va rămâne mereu un moment special, de suflet.

Sunt recunoscătoare pentru șansa de a cânta alături de artiști mari, pe scene faimoase ale lumii, pe scene pe care au cântat legendele muzicii: pe Wembley și alte arene mari din lume. Am trăit momente superbe pe scenă, în afara scenei… Mă bucur mult când vin români la spectacole, când îmi scriu sau vin să mă vadă cântând. Sunt mândră când, în prezentarea din sală, scrie mare pe ecran România”, a mai spus Iulia Vântur pentru sursa citată mai sus.