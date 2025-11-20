Acasă » Exclusiv » Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România

Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România

De: Ana Maria Pasat 20/11/2025 | 23:40
Iulia Vântur a venit în secret în România, după ce a cântat pe scena din Vatican, în prezența Papei. Nu s-a întors cu mâna goală, ci cu cadouri simbolice pentru toți cei dragi. Mini-sejurul său pe plaiurile mioritice a durat însă doar câteva zile. Vedeta care locuiește în India va reveni însă chiar cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Declarații exclusive despre vizita sa la Vatican, despre cadourile primite, dar și despre planurile sale, găsiți numai pe CANCAN.RO.

După ce a cântat pe scena din Vatican, Iulia Vântur a venit pentru câteva zile în România, într-o vizită fulger la părinții săi. Vedeta nu s-a întors cu mâinile goale, ci cu niște amintiri aduse chiar de la Vatican.

De la Vatican m-am întors cu o bucurie imensă în suflet, cu o amintire memorabilă ca artist, dar și ca individ care a simțit grația divină, în fiecare secundă, pe acea scenă. Și cu un rozariu frumos. Îmi place să port rozariu. Am luat și pentru cei dragi ca souvenir rozarii, a mărturisit Iulia Vântur în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Iulia Vantur are planuri în țara sa natală de sărbători

Motivul pentru care Iulia Vântur se întoarce în România

Fosta prezentatoare TV, stabilită în India, se va întoarce însă în curând pe plaiurile autohtone. Mai precis chiar cu ocazia sărbătorilor, singură, fără partenerul său, actorul Shalman Khan.

De regulă vin în Romania înainte de Sărbători, să aniversez ziua mamei și a tatălui meu. Sper că primiți cu colindul, da!? Pentru că vin să vă colind. Am pregătit un colind nou, cântat de mine, compus în România, care aduce și un sound nou, dar autentic, românesc, a completat aceasta.

„A devenit preferatul meu”

Altfel, Iulia păstrează încă viu ecoul succesului său de la Vatican. Vedeta ne-a mai spus că viața a surprins-o din nou, oferindu-i un moment magic:

După ce am cântat în deschiderea concertului lui Ricky Martin, credeam că nu se poate să trăiesc ceva mai frumos, pe scenă. Uite că viața m-a surprins din nou. Cu siguranță momentul meu artistic pe scena de la Vatican a devenit preferatul meu: locul, acustica auditoriumului, energia publicului venit din toate colțurile lumii, magia colindului românesc, momentul în care am cântat, la final, împreună cu Poo Bear și alți artiști talentați, We are the new world, totul a făcut ca aceste momente să fie magice.

Un reprezentant al renumitei Ecole Superieure Robert de Sorbone a zburat special la Vatican pentru a ne onora pentru merite deosebite și pentru contribuțiile noastre în cadrul Fundației “Life Fundation” împreună cu Dr. Sanjana Jon. Am primit titlul M.A. Magister of Arts – Honoris Causa (HC), un titlu care mă onorează și mă motivează și mai mult, a mai spus Iulia Vântur, pentru CANCAN.RO.

