Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri

A mai rămas doar o săptamână până la Crăciun, iar românii pun deja la punct micile detalii ,,crăciunistice”. Oamenii care anul acesta optează pentru un brad natural, trebuie să știe că prețurile au explodat. În România, brazii de Crăciun se vând la un preț destul de piperat. CANCAN.RO vă prezintă care sunt prețurile cu care se vând brazii la târguri !

Bradul împodobit este simbolul Crăciunului. A devenit deja o tradiție ca fiecare român, și nu numai, să aibă în casa sa nelipsitul brad de Crăciun. Decorat după preferințe în fel și fel de culori, el devine principala atracție a sărbătorilor de iarnă, mai ales atunci când musafirii și colindătorii trec pragul casei.

Cât costă un brad natural de Crăciun în 2025

În 2025, găsești brazi de Crăciun pentru toate gusturile! Fie că vrei unul natural, unul artificial sau unul gata împodobit, magazinele te așteaptă cu o mulțime de variante și prețuri bune.

Și-n piețe, la Drumul Taberei, Crângași și-n alte locuri unde se vând brazi, e lume multă! Oameni de toate vârstele se uită cu atenție la brazi, îi ating, compară modelele. Pentru mulți, alegerea bradului e o tradiție, așa că discută cu răbdare despre prețuri și dimensiuni, adesea la telefon cu familia, ca să se consulte.

Ei bine, la brazi, prețurile variază mult, depinde ce-ți dorești. Un brăduț normal, așa, de vreo 1,5 – 2,5 metri, îl găsești de pe la 130 de lei. Dacă vrei ceva mai special, mai bogat în ramuri și mai arătos, te costă cam între 200 și 300 de lei. Iar dacă vrei un brad imens, de pus în piață, să știi că poți da și peste 14.000 de lei pe el, mai ales dacă e un model rar!

Pe lângă brazi, vânzătorii au și tot ce trebuie pentru a-i instala, cum ar fi suporturile din lemn, care costă în jur de 50 de lei. După ce își aleg pomul, mulți clienți cer să fie împachetat cu un echipament special, un serviciu super util care face transportul mult mai ușor.

Cât costă un brad artificial

Găsești brazi artificiali de pe la 100 de lei, depinde cât de înalt îl vrei! Cei mai micuți, până într-un metru, adică pe la 30-90 cm, sunt mai ieftini, sub 100 de lei. Dacă-l vrei mai mare, prețul crește, ajungând chiar și la 500-600 de lei sau chiar peste 1.000-1.500 de lei.

Și știi, mulți români s-au apucat mai devreme anul ăsta să se pregătească de Crăciun, inclusiv să-și ia bradul. Unii l-au împodobit chiar din noiembrie, când încă nu e aglomerație, fie că au ales un brad natural, unul artificial sau unul la ghiveci.

Anul ăsta, mulți români au preferat brazii artificiali, lăsându-i un pic deoparte pe cei naturali. E și normal, un brad artificial te ține și zece ani, pe când unul natural, chiar dacă îl ții în casă, abia dacă apucă o lună și jumătate.

În același timp cu oferta din piețe, Romsilva a anunțat cu bucurie că pune la dispoziția tuturor peste 16.000 de pomi pentru sărbătorile de iarnă, majoritatea provenind din pepinierele proprii. Aceștia sunt vânduți direct de la ocoalele silvice, la prețuri mult mai prietenoase decât cele din comerțul urban: de la doar 17 lei pentru un molid mic până la aproximativ 39 de lei pentru un brad de 2–3 metri. Chiar dacă prețul este destul de diferit, mulți dintre cumpărători aleg brazii importați pentru că arată atât de frumos și se mențin mai bine după ce îi aduc în casă.

