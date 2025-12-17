Acasă » Știri » Ghid de supraviețuire financiară: Cum să nu sărăcești de sărbători. Crăciunul trece, ratele rămân

Ghid de supraviețuire financiară: Cum să nu sărăcești de sărbători. Crăciunul trece, ratele rămân

De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 12:55

Dacă simți că sărbătorile vin la pachet nu doar cu colinde și sarmale, ci și cu palpitații când deschizi aplicația de banking, stai liniștit: nu ești singurul. Presiunea de a cumpăra cadouri, de a participa la toate petrecerile și de a ajunge acasă cu sacul plin de Crăciun poate transforma perioada asta magică într-un adevărat maraton de stres financiar.

Piața muncii nu prea zâmbește, dobânzile și inflația cresc, iar prețurile parcă au luat-o razna. Foarte mulți oameni se simt strânși cu ușa în perioada sărbătorilor. Pe românește: nu ești zgârcit, ești realist. Cea mai frumoasă perioadă din an se poate transforma rapid în cea mai scumpă și cea mai stresantă. Soluția? Buget. Da, știm, sună plictisitor, dar funcționează.

Cum să nu intri în faliment emoțional și financiar de sărbători

Fă o listă clară: cadouri, transport, livrări, colindători, cadouri, bacșișuri sezoniere, petreceri, decorațiuni. Pune limite. Nu- vedem noi! Dacă nu pui stop acum, în ianuarie te vei uita la extrasul de cont ca la un film de groază. Bonus tip: include și ratele obișnuite de la credit în bugetul de sărbători. Crăciunul trece, datoriile rămân.

Cum să nu rămâi cu conturile goale de sărbători. sursă freepik

Cadourile nu trebuie să-ți distrugă contul. Caută reduceri, coduri promoționale, cashback, livrare gratuită, tot ce se poate. Există extensii de browser și aplicații care fac munca murdară pentru tine. Le folosești? Bine. Nu? Începe acum. Mai simplu spus nu cumpăra nimic fără să verifici dacă poți scoate un discount! Nu e zgârcenie, e inteligență financiară. Așa îi zice în 2025, chiar dacă și Hagi-Tudose ar face același lucru. Sărbătorile sunt despre generozitate, dar când cheltuiala scapă de sub control, începe să afecteze și nervii, și somnul. Ia o foaie și notează tot ce trebuie să faci: drumuri, mese festive, cadouri, evenimente. Apoi întreabă-te sincer: chiar vreau asta sau doar așa se face? Nu, dragostea nu se măsoară în prețul cadoului. Și nu, nu ești un prieten mai prost dacă nu ajungi la toate petrecerile.

Ai voie să spui NU. Chiar și de sărbători

Între petreceri de firmă, mese de familie și ieșiri cu prietenii, sărbătorile pot deveni un full-time job. Dacă te simți copleșit, spune stop. Pune limite. Refuză politicos. Pur și simplu spui acel NU, chiar dacă ai impresia că mulți se vor supăra. Surpriză: majoritatea oamenilor vor înțelege. Unii chiar se vor bucura că n-au fost singurii care se simțeau presați. Tot mai multe familii încep să-și dea seama că fericirea nu stă în sacoșele pline din mall, ci în lucrurile simple făcute împreună. În loc să alerge disperați după cel mai tare cadou, oamenii aleg experiențe care nu rup portofelul, dar umplu casa de râsete: clătite făcute duminica dimineața cu toată gașca în bucătărie, un joc de societate care se termină cu mici certuri și mari hohote de râs, cadouri făcute manual – stângace, dar din inimă – sau o seară de filme în pijamale, cu pături și popcorn.

Adevărul e simplu! Copiii nu vor ține minte peste ani cât a costat jucăria, ce marcă era sau dacă a fost ediție limitată. Vor ține minte cum s-au simțit, cum au stat lângă părinți, cum au râs, cum au fost ascultați și băgați în seamă. Iar adulții, după ce trece febra sărbătorilor, vor respira ușurați când vor deschide aplicația de banking și vor realiza că n-au început anul nou cu rate în plus, stres inutil și promisiuni de tipul din februarie plătesc datoriile. Uneori, cea mai bună investiție de sărbători nu e un cadou scump, ci timpul petrecut împreună.

CITEȘTE ȘI: Crăciunul de acum 30 de ani: cât de „lux” era, de fapt, sărbătoarea când salariul ajungea doar de o sărmăluță?

NU RATA: Bătălia brazilor de Crăciun. Cine a fost mai ”viral”: Loredana Chivu, Oana Roman sau Andreea Bălan?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii despre partida de duminică seară, în direct la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00, pe YouTube – ProSport
Știri
Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii…
Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!
Știri
Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de...
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
Gandul.ro
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce...
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un...
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești
Digi 24
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
Gandul.ro
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii ...
Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii despre partida de duminică seară, în direct la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00, pe YouTube – ProSport
Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!
Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!
Doliu în lumea medicală! Vharoon Nunkoo Sharma, unul dintre cei mai iubiți doctori din Oradea, a murit ...
Doliu în lumea medicală! Vharoon Nunkoo Sharma, unul dintre cei mai iubiți doctori din Oradea, a murit la 42 de ani
Europa, amenințată de un ciclon puternic! Ce țări vor fi afectate începând de azi, 17 decembrie 2025
Europa, amenințată de un ciclon puternic! Ce țări vor fi afectate începând de azi, 17 decembrie 2025
Carmen Harra, dezvăluiri uluitoare despre ”puișorul” Rodicăi Stănoiu: ”A luat-o în gheara ...
Carmen Harra, dezvăluiri uluitoare despre ”puișorul” Rodicăi Stănoiu: ”A luat-o în gheara lui, ca să poată să pună mâna pe tot”
TikTok știe exact ce îți place: peste 120.000 de clipuri au fost analizate!
TikTok știe exact ce îți place: peste 120.000 de clipuri au fost analizate!
Vezi toate știrile
×