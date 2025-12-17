Europa, amenințată de un ciclon puternic! Ce țări vor fi afectate începând de azi, 17 decembrie 2025

Este alertă meteorologică în Europa! Un „ciclon bombă” s-a format deasupra Atlanticului de Nord. Vânturile sale extreme vor rămâne deasupra mării, însă vremea instabilă asociată acestuia va aduce ploi abundente, ceață și vijelii în unele țări din Europa.

Furtuna, care s-a format din cauza unui contrast puternic de temperatură între aerul rece al Arcticii și apele mai calde ale Atlanticului, este un sistem de joasă presiune care se intensifică rapid (un „ciclon bombă”) cu o presiune centrală de aproape 930 milibari.

Alertă meteorologică în Europa

Schimbarea bruscă a vortexului polar – o zonă extinsă de presiune scăzută și aer rece concentrată în jurul Polului Nord – deasupra Americii de Nord în această săptămână a provocat un „ciclon bombă” care traversează Atlanticul, spun meteorologii de la Severe Weather Europe.

Sistemul se deplasează este spre est, în direcția Europei, dar se preconizează că se va slăbi considerabil înainte de a ajunge direct pe uscat. Valuri de 15 metri și rafale de vânt ce ajung la peste 140 de km/h perturbă în prezent rutele maritime din Atlanticul central, la sud de Groenlanda.

Meteorologii preconizează că efectele indirecte ale ciclonului vor duce la condiții instabile și avertizări meteorologice în anumite părți ale Europei de Vest, în special în Regatul Unit și Irlanda.

„Ne așteaptă o săptămână instabilă, deoarece sistemele de joasă presiune împing fronturile atmosferice peste Marea Britanie. Având în vedere ploile abundente din ultima perioadă, condițiile meteorologice vor crește riscul de inundații. În acest context, este important să fiți la curent cu ultimele prognoze și avertismente ale Met Office”, a declarat Neil Armstrong, meteorolog șef la Met Office.

Un sistem frontal staționar ar putea aduce precipitații abundente în anumite zone din Irlanda, Marea Britanie, nordul Franței și sudul Norvegiei, cu posibilitatea producerii de inundații locale. În prezent, sunt în vigoare avertismente de ploaie pentru anumite zone. Deși vânturile cele mai puternice vor rămâne în larg oacenului, sunt posibile rafale puternice de până la 70 km/h în anumite zone din Marea Britanie și Irlanda, ceea ce ar putea provoca întreruperi de curent și închiderea drumurilor.

