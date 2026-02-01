O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri

Tragedia în care și-a pierdut viața adolescentul Mario Berinde generează consecințe nu doar penale, ci și financiare pentru familiile minorilor implicați.

Rudele victimei se pregătesc să solicite despăgubiri substanțiale, iar avocatul lor anunță că se vor constitui parte civilă pentru sume foarte mari, având în vedere gravitatea cazului.

O nouă „lovitură” în dosarul Mario

Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis, familia lui Mario Berinde intenționează să ceară în instanță aproximativ 600.000 de euro. Suma ar urma să fie acoperită de cele trei familii ale minorilor implicați în incidentul din localitatea Cenei, unde adolescentul de 15 ani și-a pierdut viața.

După decesul lui Mario Alin Berinde, autoritățile au dispus o măsură drastică în cazul minorului de 13 ani implicat în dosar. Părinții acestuia au fost decăzuți din drepturile părintești, iar copilul a fost preluat de stat. Decizia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a venit în urma nerespectării obligațiilor impuse familiei, printre care supravegherea adecvată și participarea la evaluările de specialitate.

Minorul a fost transferat într-un centru neuropsihiatric pentru evaluare și sprijin de specialitate, iar drepturile părintești rămân suspendate până la o hotărâre definitivă privind plasamentul.

În același dosar, cei doi adolescenți de 15 ani arestați preventiv au renunțat la solicitarea inițială de a fi plasați în arest la domiciliu. Aceștia au declarat în fața instanței că se simt mai protejați în arest, invocând teama de reacțiile comunității. Judecătorii au admis cererea, iar măsura arestului preventiv a fost prelungită cu încă 30 de zile.

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă părțile din dosar, a oferit detalii despre stadiul anchetei, subliniind că investigația se apropie de final.

„Astăzi, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, au loc percheziții informatice în telefoanele minorilor implicați. Sigur nu o să mai țină mult dosarul și o să fie trimis în judecată. Decizia asta de îndepărtare a copilului de lângă părinți era singura variantă sau singura posibilitate ca acesta să nu plece din țară”, a declarat avocatul.

Acesta a precizat că în cursul zilei va fi depusă cererea de constituire ca parte civilă, un pas esențial pentru solicitarea despăgubirilor. De asmenea, Cuculis a menționat că a discutat atât cu mama victimei, cât și cu sora acesteia, iar procedurile sunt în fază incipientă, urmând ca dosarul să fie trimis în judecată după finalizarea expertizelor dispuse.

„Am avut discuții cu procurorul de caz. Astăzi urmează să depunem și cererea de constituire ca parte civilă. Am discutat cu mama mai devreme, am vorbit și cu sora lui. Demersuri incipiente momentan. Ulterior, după terminarea expertizei dispusă, așteptăm să-i trimită în judecată”, a explicat avocatul.

Rudele victimei cer despăgubiri

În ceea ce privește despăgubirile, Cuculis a anunțat că se vor solicita sume considerabile de la toate cele trei familii ale minorilor implicați.

„Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer eu de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere. Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a precizat acesta.

Dacă instanța va accepta solicitările, despăgubirile totale ar putea depăși 600.000 de euro, în funcție de evaluările magistraților și de eventualele compensații suplimentare.

În privința răspunderii penale, avocatul a subliniat că situația este în continuă evoluție.

„Nu știu neapărat dacă finalitatea o să se obțină de la infractori. Pentru că sunt trei, dar de fapt răspund doar doi. Dar, de fapt nu răspund doar ei, pentru că răspund și părinții. Stai să vedem dacă nu cumva vor răspunde și părinții penal. Aștept dosarul, poate îmi trece prin cap o cerere de extindere. Chestiunea asta e în dinamică. Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior”, relatează avocatul.

