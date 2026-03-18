Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului. Ce spune cântăreața despre decizia luată: „Sunt mama lui și voi rămâne mereu”

De: Andreea Stăncescu 18/03/2026 | 23:37
După ce s-a aflat că Betty Salam nu mai are custodia fiului său, Matthias, iar acesta locuiește în prezent alături de tatăl său, Cătălin Vișănescu, artista a fost intens criticată în mediul online. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar decizia ei a fost aspru judecată de mulți internauți.

În fața valului de comentarii, Betty Salam a simțit nevoia să clarifice situația și să explice contextul real din spatele hotărârii. Ea a subliniat că nu este vorba despre un abandon, ci despre o alegere făcută în interesul copilului, ținând cont de dorința acestuia de a petrece mai mult timp cu tatăl său. Artista a explicat că Matthias a locuit până acum cu ea și că schimbarea domiciliului a venit ca urmare a dorinței lui, pe care a ales să o respecte.

Mai mult, cântăreața a insistat că relația dintre ea și fiul ei nu s-a schimbat și că va continua să fie prezentă în viața lui. Aceasta a precizat că au în continuare timp petrecut împreună și planuri comune, inclusiv vacanțe, și că implicarea ei ca mamă rămâne constantă.

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor şi să-mi trăiesc viaţa în linişte.
Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui şi voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui, îi aparține copilului (a fost dorinta lui) Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte.
Este un copil şi înteleg că dorește să își petreacă timpul și cu tatăl lui. Sunt lucruri pe care nu le înțelege încă şi situaţii pe care oamenii din exterior nu le cunosc. Din păcate, există şi influenţe şi informații care nu reflectă adevărul, dar asta nu schimbă legătura dintre mine şi el.
A crescut în sânul familiei mele, lângă mine. Nu mi-am luat mâna de pe el și nu mi-o voi lua niciodată.
Oamenii nu cunosc realitatea şi totuşi aleg să judece. Eu nu simt nevoia să dau explicații în detaliu, pentru că adevărul îl ştiu eu şi copilul meu.
Îmi doresc ca acest subiect să se închidă aici. Vreau linişte pentru mine, pentru copilul meu şi pentru familia mea.
Vă rog să ne respectați și să ne lăsați în pace.
Mulțumesc celor care înţeleg”, a scris Betty Salam pe rețelele de socializare.

Betty Salam, mesaj acid pentru urmăritorii săi

Betty Salam a reacționat ferm și la criticile primite, spunând că nu acceptă etichete sau judecăți venite din partea celor care nu cunosc realitatea. Ea a atras atenția că multe dintre informațiile apărute în spațiul public sunt incomplete sau distorsionate și că oamenii tind să tragă concluzii fără să știe adevărul. În final, artista a transmis că își dorește liniște pentru ea și familia sa și că nu va mai reveni asupra acestui subiect

„Cine mă cunoaşte cu adevărat știe exact ce fel de om sunt.
Am ales până acum să tac și să nu deschid acest subiect, iar asta le-a dat unora libertatea să creadă ce vor şi să-şi creeze impresii total greșite despre mine. Dar până aici.
Nu ştiţi nici pe sfert adevărul și totuși ați ales să judecaţi şi să vorbiți. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină înainte să comentați despre viaţa
mea.
Este de ajuns.
Nu mai permit să se construiască povești neadevărate în jurul meu doar pentru că am ales discreția și liniștea.
Aceasta este ultima dată când vorbesc despre acest subiect”, a mai scris Betty Salam pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după divorț

Mihaela Moise sare în apărarea lui Betty Salam, după ce a renunţat la custodia copilului: „Toate mămicile astea cu super puteri au început să comenteze”

Iți recomandăm
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență
Știri
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase…
Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung
Știri
Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Click.ro
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa...
ULTIMA ORĂ
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase ...
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență
Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități ...
Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități se deschide în viața lor
Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung
Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung
Cablurile submarine de internet ar putea deveni un sistem global de avertizare pentru cutremure și tsunami
Cablurile submarine de internet ar putea deveni un sistem global de avertizare pentru cutremure și tsunami
A apărut trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day. Ce personaje revin pe marele ecran și ce fețe ...
A apărut trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day. Ce personaje revin pe marele ecran și ce fețe noi vor descoperi spectatorii
Vezi toate știrile