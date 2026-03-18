Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului. Ce spune cântăreața despre decizia luată: „Sunt mama lui și voi rămâne mereu”

După ce s-a aflat că Betty Salam nu mai are custodia fiului său, Matthias, iar acesta locuiește în prezent alături de tatăl său, Cătălin Vișănescu, artista a fost intens criticată în mediul online. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar decizia ei a fost aspru judecată de mulți internauți.

În fața valului de comentarii, Betty Salam a simțit nevoia să clarifice situația și să explice contextul real din spatele hotărârii. Ea a subliniat că nu este vorba despre un abandon, ci despre o alegere făcută în interesul copilului, ținând cont de dorința acestuia de a petrece mai mult timp cu tatăl său. Artista a explicat că Matthias a locuit până acum cu ea și că schimbarea domiciliului a venit ca urmare a dorinței lui, pe care a ales să o respecte.

Mai mult, cântăreața a insistat că relația dintre ea și fiul ei nu s-a schimbat și că va continua să fie prezentă în viața lui. Aceasta a precizat că au în continuare timp petrecut împreună și planuri comune, inclusiv vacanțe, și că implicarea ei ca mamă rămâne constantă.

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor şi să-mi trăiesc viaţa în linişte.

Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui şi voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui, îi aparține copilului (a fost dorinta lui) Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte.

Este un copil şi înteleg că dorește să își petreacă timpul și cu tatăl lui. Sunt lucruri pe care nu le înțelege încă şi situaţii pe care oamenii din exterior nu le cunosc. Din păcate, există şi influenţe şi informații care nu reflectă adevărul, dar asta nu schimbă legătura dintre mine şi el.

A crescut în sânul familiei mele, lângă mine. Nu mi-am luat mâna de pe el și nu mi-o voi lua niciodată.

Oamenii nu cunosc realitatea şi totuşi aleg să judece. Eu nu simt nevoia să dau explicații în detaliu, pentru că adevărul îl ştiu eu şi copilul meu.

Îmi doresc ca acest subiect să se închidă aici. Vreau linişte pentru mine, pentru copilul meu şi pentru familia mea.

Vă rog să ne respectați și să ne lăsați în pace.

Mulțumesc celor care înţeleg”, a scris Betty Salam pe rețelele de socializare.

Betty Salam, mesaj acid pentru urmăritorii săi

Betty Salam a reacționat ferm și la criticile primite, spunând că nu acceptă etichete sau judecăți venite din partea celor care nu cunosc realitatea. Ea a atras atenția că multe dintre informațiile apărute în spațiul public sunt incomplete sau distorsionate și că oamenii tind să tragă concluzii fără să știe adevărul. În final, artista a transmis că își dorește liniște pentru ea și familia sa și că nu va mai reveni asupra acestui subiect

„Cine mă cunoaşte cu adevărat știe exact ce fel de om sunt.

Am ales până acum să tac și să nu deschid acest subiect, iar asta le-a dat unora libertatea să creadă ce vor şi să-şi creeze impresii total greșite despre mine. Dar până aici.

Nu ştiţi nici pe sfert adevărul și totuși ați ales să judecaţi şi să vorbiți. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină înainte să comentați despre viaţa

mea.

Este de ajuns.

Nu mai permit să se construiască povești neadevărate în jurul meu doar pentru că am ales discreția și liniștea.

Aceasta este ultima dată când vorbesc despre acest subiect”, a mai scris Betty Salam pe rețelele de socializare.

