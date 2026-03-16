Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Cătălin Vișănescu și fiica lui Florin Salam au semnat înțelegerea finală la notar

Anul trecut în vară, după o perioadă în care au avut probleme în căsnicie, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să pună punct relației după 6 ani petrecuți împreună, așa cum vă dezvăluiam în exclusivitate. Au semnat actele la notar și s-au despărțit definitiv. Fiecare dintre ei și-a refăcut viața, Betty alături de Roberto, vocea a doua din trupa tatălui ei, iar Cătălin și-a găsit fericirea lângă de Roxana, o tânără alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Un singur lucru a mai fost de pus la punct: custodia copilului! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate despre acest subiect, dar și declarații exclusive de la fiica lui Florin Salam.

În urmă cu un an și jumătate, Betty anunța că ea și soțul ei au decis să ia o pauză în căsnicia lor pentru a-și pune ordine în gânduri. Deși toți credeau că divorțul este aproape, fiica lui Florin Salam și tatăl fiului ei s-au împăcat la scurt timp și au decis să mai dea o șansă iubirii lor. Ba mai mult, artista a scos și o piesă pe această temă, semn că era sigură că problemele dintre ei s-au rezolvat pentru totdeauna. Din păcate, lucrurile nu s-au îndreptat către o direcție mai bună, dimpotrivă. În cazul lor, ciorba reîncălzită nu a mai avut același gust, în ciuda eforturilor depuse pentru a salva căsnicia și au ajuns să divorțeze. Ulterior, fiecare și-a refăcut viața, însă o întrebare planează: Ce s-a întâmplat cu fiul lor, Matthias, în vârstă de 6 ani?! Iată ce am aflat.

Ce se întâmplă cu fiul lui Betty Salam și al lui Cătălin Vișănescu

Cătălin Vișănescu și Betty au luat-o pe drumuri separate, dar se pare că s-ar fi înțeles în privința fiului lor. Nu verbal, ci la notar, așa cum se face, de altfel. Așadar, au stabilit de comun acord ca Matthias să rămână la Cătălin Vișănescu pentru următoarea perioadă, iar fiica lui Salam ar trebui să-l vadă în weekenduri, fapt care se și întâmplă, spun sursele nostre. Mai mult, de 8 martie, Betty a venit să-și vadă copilul, iar micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori: gentleman adevărat. Iată ce a declarat Betty.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru. Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui. Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, a confirmat Betty Salam pentru CANCAN.RO.

Toate par bune și frumoase, doar că aceleași surse au dezvăluit că situația nu va mai fi roz mult timp. Spunem asta pentru că, în această perioadă Cătălin Vișănescu stă mai mult plecat în Germania, acolo unde lucrează iar, pentru moment, Matthias locuiește cu bunica paternă. De altfel, de la fosta ei soacră îl ia Betty pe micuț atunci când vrea să-l vadă. Mai mult, există posibilitatea ca fostul soț al lui Betty să se mute definitiv din România, mai ales că și familia partenerei lui locuiește în străinătate, astfel că lucrurile ar putea să se complice. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, fiți cu ochii pe CANCAN.RO.

