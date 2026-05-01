Studenta la Medicină, care efectua proceduri estetice ilegale, a agresat o femeie la o sală de fitness. Emma are un dosar „gras”!

De: Keva Iosif 01/05/2026 | 06:50
Studenta la Medicină, care efectua proceduri estetice ilegale, a agresat o femeie la o sală de fitness. Emma are un dosar gras!

La scurt timp după tragedia Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial făcut la București, polițiștii au mers pe urmele unei studente la Medicină bănuită că ar fi făcut, ilegal, proceduri estetice. Tânăra ar fi „înfrumusețat” mai multe femei fără a avea drept de practică, iar pe numele ei a fost deschis un dosar penal. Cercetările sunt în desfășurare, însă CANCAN.RO a aflat că ”doctorița” Emma nu ar fi chiar străină de problemele cu legea.

Un alt caz incredibil a ieșit la iveală imediat după ce s-a aflat că o femeie de 45 de ani, din Vâlcea, a suferit complicații grave în timpul unui lifting facial (realizat la un cabinet din București)  și a murit câteva zile mai târziu.

Vorbim despre o studentă la Medicină, din Sibiu, în vârstă de 23 de ani, acuzată că ar fi făcut proceduri estetice ilegale, timp de 5 ani, la ea acasă!

Emma B. a intrat în atenția Poliției după un denunț, iar ceea ce au descoperit ulterior a ridicat și mai multe semne de întrebare. În locuința ei, transformată într-un „cabinet” improvizat, au fost găsite substanțe injectabile, medicamente și aparatură medicală.

Surse din cadrul anchetei spun că tânăra își atrăgea clientele prin imagini atent construite pe rețelele de socializare, unde apărea mereu impecabil machiată și îmbrăcată extravagant, afișând stilul unei femei de succes.

Studenta la medicină din Sibiu executa proceduri estetice în mod ilegal. sursă – social media.

Între timp, i s-a deschis un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și urmează.

CANCAN.RO  a aflat că Emma nu este străină de problemele cu legea, fiind urmărită penal, pentru o perioadă, într-un dosar cu acuzații de violență!

Scandal cu pumni și final neașteptat!

Incidentul a avut loc într-o sală de fitness din Sibiu, unde, potrivit documentelor din anchetă, studenta ar fi agresat o femeie în urma unui conflict izbucnit pe loc. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale după altercație.

”În timp ce persoana vătămată G.A. se afla în în incinta ####### Personal Training Studio (n.r. sala de fitness), a fost agresată fizic de către suspecta B. Emma Antonia, provocându-i leziuni care au necesitat un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale”

Ca urmare a acestui incident, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii interacțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru care pedeapsa poate urca până la maxim 7 ani de închisoare, în funcție de gravitate.

Din anchetă reiese că totul ar fi pornit de la o stare tensionată între cele două femei, conflictul degenerând rapid.

”Suspecta (n.r. Emma), fiind deranjată de atitudinea persoanei vătămate, a acționat impulsiv, neputând analiza și conștientiza pe deplin consecințele faptei comise”.

Deși a ajuns în fața anchetatorilor pentru agresiune, Emma a venit cu o apărare care a cântărit decisiv în dosar. Judecătorii au analizat nu doar fapta, ci și profilul ei personal, care a înclinat balanța în favoarea unei soluții mai blânde. Iar faptul că este studentă la Medicină a fost un mare plus.

”Raportat la persoana autorului, se remarcă faptul că aceasta nu figurează cu antecedente penale, este la prima confruntare cu legea penală, a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale, recunoscând faptul că a lovit persoana vătămată, colaborând cu organele de poliție, declarații care se coroborează cu susținerile martorilor audiați. Totodată, judecătorul constată că suspecta este bine integrată în societate, fiind studentă la Facultatea de Medicină”.

Pe scurt, judecătorul a decis să se renunțe la urmărirea penală pentru că fapta ei a fost considerată de gravitate redusă: leziunile nu au fost foarte grave, iar conflictul a pornit pe fondul unor tensiuni mai vechi.

Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri ...
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate" cu Cabral
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată ...
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica” Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: ...
Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica" Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: „Are cancer"
Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni ...
Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni de relație
Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!
Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!
Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza ...
Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza unei greve în sectorul maritim
