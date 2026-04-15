A vrut să devină mai frumoasă, dar a costat-o viața. O tânără de 28 de ani s-a stins, după două operații estetice

O tragedie cutremurătoare a avut loc în Marea Britanie, unde o tânără de 28 de ani și-a pierdut viața. Aceasta era avocată de profesie și, cu puțin timp înainte de deces, suferise două intervenții estetice, proceduri la care apelează frecvent multe femei. Pentru a putea acoperi costurile operațiilor, ea făcuse un împrumut de aproape 10.000 de lire sterline.

Tânăra și-a dorit să facă două schimbări radicale însă nu a mai reușit să se bucure de rezultate, întrucât s-a stins din viață la doar câteva zile distanță de la efectuarea operațiilor estetice.

S-a operat în Turcia cu bani împrumutați

Diarra Brown activa ca avocat în Marea Britanie și avea o carieră profesională de succes. În octombrie 2021, ea a luat un împrumut de 10.000 de lire pentru a putea efectua două intervenții estetice: un Brazilian Butt Lift (BBL) și o liposucție. Tânăra se simțea tot mai nesigură în legătură cu aspectul său fizic. Ea era de părere că imaginea personală era importantă pentru parcursul ei profesional.

Astfel, a apelat la o clinică din Turcia pentru a-și face cele două intervenții. La doar câteva ore după operații, Diarra Brown a început să se simtă rău. Tânăra avea mari dureri de cap, însă a tot sperat că situația se va remedia.

Avocata prezenta vânătăi pe corp și frisoane, dar medicul care a operat-o a transmis familiei că aceste situații sunt absolut normale în procesul de recuperare după operații.

„Ambele picioare erau umflate, dar piciorul stâng era mai umflat. Îi era greu să se ridice în picioare. Doctorul a spus că este normal din cauza tipului de intervenție chirurgicală pe care a avut-o”, a declarat mama Diarrei Brown, conform Mirror.

Tânăra a intrat în șoc septic

Diarra Brown s-a prezentat din nou la spital pentru schimbarea bandajelor, însă medicii au constatat că starea ei era una critică, motiv pentru care au decis internarea. În acest timp, mama ei s-a întors la hotelul din Turcia unde era cazată. La doar trei zile după intervenție, tânăra de 28 de ani a murit, cel mai probabil în urma unui șoc septic suferit în spital.

„Când am luat taxiul, Diarra nu și-a putut pune centura de siguranță, deoarece era în patru labe din cauza durerii pe care o avea. Diarra nu putea merge, transpira și avea febră mare, era lipsită de aer și letargică și își pierdea și își revenea din cunoștință. Era conștientă că își pierde cunoștința și mi-a spus să o lovesc peste față”, a declarat mama fetei, potrivit sursei citate.

