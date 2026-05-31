Petrecere de pomină la majoratul gemenelor lui Adrian Corduneanu! Imaginile au făcut înconjurul internetului

De: Irina Vlad 31/05/2026 | 22:20
Fiicele lui Adrian Corduneanu au împlinit 18 ani/ sursă foto: social media
A fost mare petrecere în familia clanului Corduneanu. Rebeca și Giulia, fiicele gemene ale lui Adrian „Beleaua” Corduneanu, au împlinit 18 ani, petrecere la care marele absent a fost chiar tatăl lor. Printre cei care nu au ratat ocazia să le felicite pe fete se numără Florin Salam și Tzancă Uraganu. 

Recent, Rebeca și Giulia, fiicele gemene ale lui Adrian Corduneanu, au împlinit 18 ani, majorat care fost sărbătorit cu mare fast la Iași. Așa cum era de așteptat, părinții lor s-au asigurat că marea petrecere va rămâne în memoria invitaților ca fiind una dintre cele mai extravagante evenimente.

Gemenele lui Corduneanu, majorat de mii de euro

Petrecera de majorat a avut loc sâmbătă, 30 mai, și a fost organizată într-o locație selectă din Iași, unde sute de persoane au fost invitate să le fie alături fetelor. Din păcate, marele absent de la eveniment a fost chiar tatăl lor, Adrian Corduneanu, care se află închis în spatele gratiilor. Cu doar o zi înainte de veniment, interlopul ar fi înaintat o cerere le Judecătoria Iași pentru înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă aceasta a fost respinsă.

Chiar și în absența tatălui lor, sărbătoritele și invitații s-au distrat până în zori. Atmosfera a fost întreținută de Cristi Nucă, iar virtual, gemenele lui Corduneanu au primit felicitări și urari de bine din partea lui Florin Salam și a lui Tzancă Uraganu.

FLORIN SALAM: „Cel mai frumos mesaj din partea mea, Florin Salam, din partea familiei Corduneanu și din partea părinților, pentru Giulia și Rebeca: La mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate. La multi ani, la mulți ani, Giulia și Rebeca! Să aveți partea numai de bucurii”

TZANCĂ URAGANU: „De la Adrian Corduneanu, special pentru Rebeca și Giulia, pentru fetele lui care împlinesc 18 ani, cu mesajul: La mulți ani! La mulți ani, reginele mele, știi că sunteți viața mea. Rebeca și Giulia, moare Adrian după ele. La mulți ani, frumoși și sănătoși, de la mine Tzacă”.

Ramona Corduneanu, mama gemenelor, a fost sufletul petrecerii și cea care a răsplătit lăutarii cu dedicații și teancuri de bani pe tot parcursul nopții. Surpriza serii a fost, însă, impresionantul tort aniversar. Realizat pe trei etaje, în nuanțe de roșu și artificii, desertul a atras toate privirile – vezi imagini în galeria foto.

Cele mai valoroase lucruri ale lui Costel Corduneanu au ajuns la muzeu, la doi ani de la moartea "Stăpânului Moldovei"

Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor

