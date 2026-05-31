Ce a făcut Dumbo cu premiul de la Desafio: Aventura, de fapt: ”Le-ai demonstrat tuturor ce fel de om ești”

Marius Alexandru, alias Dumbo, este câștigătorul primului sezon al emisiunii Desafio. După ce și-a adjudecat premiul în valoare de 150.000 de euro, el a promis că o parte din bani îi va împărți cu cei trei semifinaliști alături de care a ajuns în ultimele etape ale competiție: Vladimir Drăghia, Rafa și Valentin Tănase. Recent, într-un mesaj public, Dumbo a făcut dovada că s-a ținut de promisiune.

Primul sezon al emisiunii Desafio a fost câștigat de Marius Alexandru, cunoscut drept Dumbo. După 5 luni petrecute în jungla din Thailanda, el a plecat acasă cu trofelul și cecul în valoare de 150.000 de euro. Imediat după terminarea competiției, Dumbo a mărturisit că va împărți banii cu cei trei concurenți care au ajuns până în semifinală: Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Rafel Szabo.

„Am hotărât ca premiul, o parte din el, să-l donez către cei trei semifinaliști. Adică vreau să o ajut pe mama lui Vali să dea un avans la apartament, pe tatăl lui Rafa să-și facă ce are el nevoie să-și facă. Iar pentru Vladimir vreau să donez o sumă pentru asociația unde donează el bani. 100% o să fac asta! Dacă nu voiam să o fac, n-o mai ziceam”, spunea Dumbo.

Dumbo a făcut dovada împărțirii premiului de la Desafio

Conform promisiunilor sale, premiul de 150.000 de euro urma să fie împărțit astfel: 60.000 de euro lui Dumbo, 30.000 de euro pentru Rafa (pentru afacerea tatălui său), 30.000 de euro pentru Valentin Tănase (avans pentru apartamentul mamei sale) și 30.000 de euro pentru Valentin Drăghia (donați pentru burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice). Ei bine, Dumbo s-a ținut de promisiune, iar recent a făcut dovada împărțirii premiului, sumele fiind mai mici după achitarea taxelor la stat.

DUMBO: După cum am promis, m-am ținut de cuvânt și am donat cei 27.000 de euro (după taxe) lui Valentin, lui Rafa și lui Vladimir, care i-a donat Asociației Magic. VLADIMIR DRĂGHIA: „Omul nostru s-a ținut de cuvânt! Felicitări, @dumbo.agigea! Tocmai le-ai demonstrat tuturor ce fel de om ești. Mă bucur că nu m-am înșelat în privința ta. Nu știu câți ar fi avut tăria pe care tocmai ai demonstrat-o azi.

Sper ca fiecare să își îndeplinească visul cu banii pe care i-a primit. Banii donați de mine către @asociatia_magic știu sigur că vor fi cheltuiți în cel mai înțelept mod posibil: premiul de 30.000 de euro va susține primele 15 burse educaționale pentru adolescenți care, în ciuda bolii, fac eforturi uriașe să continue școala, să recupereze materia pierdută și să își construiască în continuare un viitor. Unele dintre aceste burse vor merge către copii cu rezultate educaționale foarte bune, iar altele către adolescenți care depun un efort extraordinar pentru a rămâne conectați la școală și la viața lor de dinainte de diagnostic.”

De asemenea, așa cum a mărturisit în timpul competiției, Valentin Tănase i-a oferit lui Dumbo cei 5.000 de euro, recompensa obținută la una dintre probe, bani care au fost ulterior împărțiți între cei patru.

„As vrea sa precizez, sa știe toată lumea. Cei 5.000 euro pe care Vali urma să mi-i dea au fost plătiți, iar eu și acei bani i-am împărțit tot la noi 4. Și va las pe voi sa trageți concluzia”, a spus Dumbo pe Facebook.

Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Gestul finaliștilor Desafio a stârnit numeroase reacții în mediul online, majoritatea fiind în mare parte pozitive și pline de apreciere:

„Felicitări, băieți! Ați dat dovadă de mult curaj și încredere în Dumnezeu. Multă sănătate și bucurii” „Așa echipă unită… până și împărțirea premiului este o realitate. Mai rar s-a întâmplat asta în urma unui concurs.” „Respect! Un gest extraordinar!” „Mai rar întâlnești oameni de cuvânt. Multă sănătate tuturor și tot ce vă doriți să se îndeplinească”. „Felicitări, băieți, voi 4 chiar ați meritat să câștigați” „Mă înclin în fața voastră. Sunteți buni de politicieni, corecți și de cuvânt” „Meritați din plin acești bani. Ați demonstrat că Desafio este o emisiune despre omenie și prietenie”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Cât costă operația soției lui Dumbo, de fapt. El s-a înscris la Desafio pentru a câștiga marele premiu și a salva viața Alexandrei

Dumbo îi răspunde lui Vladimir Drăghia, după ce i-a cerut 30.000€ din marele premiu de 150.000€ câștigat azi-noapte la Desafio: Aventura: „Atât de simplu”