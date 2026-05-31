Andra Gogan vorbește despre experiența uimitoare pe care a trăit-o în Los Angeles cu Adam Sandler și Shakira: „Sper că mi-a reținut fața, o să ne mai întâlnim”

Andra Gogan trăiește visul american cu viteză maximă! Vedeta româncă a ajuns să stea la aceeași masă cu producători de la Hollywood, să schimbe câteva cuvinte cu Adam Sandler și să fie impresionată de naturalețea Shakirei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista ne-a povestit ce se întâmplă dincolo de luminile reflectoarelor, cum reușește să facă față singurătății de peste Ocean și ce superstar și-ar dori alături într-un viitor proiect.

După o perioadă aglomerată petrecută în Los Angeles, între premiere de film, evenimente și întâlniri cu nume mari din industria internațională, Andra Gogan revine azi în România. Artista va susține mai multe concerte în perioada următoare și profită de această vizită pentru a petrece timp prețios alături de familie, de care spune că îi este cel mai dor atunci când este plecată peste Ocean.

„Sper că mi-a reținut fața, o să ne mai întâlnim pentru un viitor film”

CANCAN.RO: În mijlocul vieții tale de la Hollywood, între vedete, zboruri și evenimente, mai există vreun moment în care Andra Gogan se simte cu adevărat singură sau tot acest ‘vis’ vine și cu un preț pe care nu îl spune nimeni?

Andra Gogan: Am bucuria să fiu înconjurată de oameni care nu mă lasă să mă simt singură nici în Romania, nici în State. Activitățile și evenimentele constante din viața mea mă ajută să nu mă focusez pe lurcurile negative. Dar se întâmplă, mai ales când sunt departe de familie, să fie momente când mă simt singură. În secunda doi, îmi sun toata familia pe FaceTime. Vorbim zilnic la telefon sau ies la o cafeanea în oraș, unde toată lumea intră în vorbă cu tine.

CANCAN.RO: Cum a fost momentul în care ai realizat că ajungi să interacționezi natural cu vedete de la Hollywood, nu doar ca fan, ci ca „om din industrie”?

Andra Gogan: Este un sentiment foarte frumos să vorbești cu actori mari din filme, producători, artisti și să îi vezi interesați și impresionați de povestea ta. O experiență recentă a fost la Festivalul Cannes din Franta, unde alături de fratele meu Răzvan, amândoi producatorii Trilogiei Sirenele, am putut să avem conversații extrem de faine cu producători și distribuitori din alte țări. La cafea în L.A. zilnic mă întâlnesc din greșeală cu muzicieni sau actori și putem lega conversații frumoase.

CANCAN.RO: Dintre toate întâlnirile tale recente, inclusiv cea cu Adam Sandler, care ți s-a părut cea mai neașteptată și de ce?

Andra Gogan: Wow, nu mă așteptam să-l văd pe Adam Sandler la premiera filmului „Office Romance”. Deja eram încântată că o să o pot întâlni pe Jennifer Lopez. Din fericire i-am întâlnit pe amândoi, două dintre cele mai mari nume ale industriilor care îmi plac cel mai mult: filmul și muzica.

CANCAN.RO: Ce voiai să îi spui lui Adam și nu ai putut?

Andra Gogan: Am vrut să îl salut și să îi spun că îl apreciez mult și am reușit. A fost un moment scurt, dar s-a uitat la mine, m-a salutat și sper că mi-a reținut fața, pentru că o să ne mai întâlnim pentru un viitor film 😎 Nimic nu este imposibil!

„În America, nimeni nu remarcă acest lucru!”

CANCAN.RO: Ce au spus vedetele de afară despre vocea ta copilăroasă?

Andra Gogan: În America, nimeni nu remarcă acest lucru, pentru că o mare parte dintre actrițele Disney și Nickelodeon au vocea inedită, asemănătoare cu a mea. Dar când află că eu sunt vocea Annei cea mica din „Frozen”, a Nalei celei mici din „The Lyon King” și a Izabellei din „Phineas si Ferb” și că fac asta de 20 de ani, rămân șocați. Funny story: când eram mică schimbam dublajul de la tv din română în engleză să văd cum sună vocile lor în engleză. Am fost socată să văd că vocile din română sunt mult mai groase, iar muzica de pe fundal este cu câteva semitoane mai joș.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată un moment în care ai fost emoționată sau blocată în fața unei vedete și nu ai știut ce să spui?

Andra Gogan: De foarte multe ori. Dar, în general, eu și fratele meu, Răzvan Gogan, suntem mereu ca o echipă când mergem la evenimente și ne întâlnim cu oameni din industrie. Când unul dintre noi se blochează, celălalt continuă. Nici nu se observă, ne completăm.

„Shakira s-a purtat cu mine ca și cum eram prietene”

CANCAN.RO: Există vreo vedetă internațională care te-a surprins total prin cât de simplu și „normal” s-a purtat față de tine?

Andra Gogan: Am avut cea mai frumoasă experiență când am întâlnit-o pe Shakira. Este atât de draguță! S-a purtat cu mine ca și cum eram prietene. M-a făcut să mă simt extrem de confortabil în jurul ei, mi i-a prezentat pe copiii săi, am repetat împreună coregrafia pe care am filmat-o și am râs cu toată echipa ei. Primul lucru pe care l-a făcut când m-a văzut a fost să îmi spună:”Wow, cum faci acele concerte pe scenă, cu tot publicul care dansează ca tine?”. Știa despre mine, ceea ce este minunat din partea unei artiste ca ea!

Andra Gogan este activă în industrie de aproximativ 20 de ani, încă din copilărie, când a început să lucreze în dublajul de desene animate. De atunci și până acum, parcursul ei a evoluat constant, de la vocea unor personaje îndrăgite de generații întregi, până la proiecte muzicale, apariții TV și colaborări internaționale, devenind una dintre cele mai longevive prezențe din zona de entertainment din România.

CANCAN.RO: Din toate conexiunile tale din industria internațională, simți că se deschid uși reale pentru proiecte mari sau e mai mult networking de moment?

Andra Gogan: Cu siguranță! La toate aceste evenimente, premiere și la Festivalul de la Cannes am avut discuții extrem de bune cu oameni din industrie. Și dacă este vreodata networking de moment, tot este o conversatie bună, care lasă uși deschise. Mereu ne ajutăm reciproc. De multe ori, și noi suntem conexiunea pentru cineva.

CITEȘTE ȘI: Iuliana Beregoi a făcut tot posibilul să-i despartă, dar a rămas cu buza umflată. Rivala Andreei Bostănică a încercat să-i „spargă casa” unui celebru artist

NU RATA: Andreea Bostănică răspunde acuzațiilor Iulianei Beregoi! Cum vrea să demonstreze că nu consumă „zăpadă în Dubai”: „Vă fac cadou una dintre mașinile mele”