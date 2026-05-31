Bancul sfârșitului de lună | Femeia, doctorul și avocatul

O femeie merge la doctor, iar la sfârșitul consultației, el îi spune:

– Gata, doamnă, vă puteți îmbrăca.

Femeia se uită în jur și zice:

– Doctore, dar chiloții mei? Nu mai sunt! Dacă nu apar, sun avocatul!

Doctorul răspunde?

– Doamnă, eu nu v-am luat chiloții, dar nici nu e cazul să sunați la avocat.

Femeia scoate telefonul și sună:

– Alo, dragă avocat… n-am lăsat cumva chiloții la tine?

Alte bancuri amuzante

Doi avocați intră într-un bar

Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandwich-urile proprii.

Ospătarul le spune:

– Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.

Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandwich-urile între ei.

Inculpatul către avocatul său

Inculpatul către avocatul său:

– Dacă scap cu șase luni, primiți de Ia mine 20.000 de euro.

Avocatul după terminarea procesului:

– Să știi că a fost ceva de muncă, judecătorii voiau să te achite.

Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:

– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?

Avocatul răspunde:

– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:

– Cât costă un divorț?

– 1000 de euro toate cheltuielile!

– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.

– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:

– Care este motivul divorțului?

– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.

Judecătorul zâmbește și spune:

– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.

Femeia supărată:

– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

