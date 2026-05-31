Bancul sfârșitului de lună | Femeia, doctorul și avocatul

De: Irina Vlad 31/05/2026 | 17:55
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de lună. O femeie merge la doctor, iar la sfârșitul consultației ea observă că i-au dispărut chiloții. 

O femeie merge la doctor, iar la sfârșitul consultației, el îi spune:

– Gata, doamnă, vă puteți îmbrăca.

Femeia se uită în jur și zice:

– Doctore, dar chiloții mei? Nu mai sunt! Dacă nu apar, sun avocatul!

Doctorul răspunde?

– Doamnă, eu nu v-am luat chiloții, dar nici nu e cazul să sunați la avocat.

Femeia scoate telefonul și sună:

– Alo, dragă avocat… n-am lăsat cumva chiloții la tine?

Alte bancuri amuzante

Doi avocați intră într-un bar

Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandwich-urile proprii.
Ospătarul le spune:
– Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.
Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandwich-urile între ei.

Inculpatul către avocatul său

Inculpatul către avocatul său:
– Dacă scap cu șase luni, primiți de Ia mine 20.000 de euro.
Avocatul după terminarea procesului:
– Să știi că a fost ceva de muncă, judecătorii voiau să te achite.

Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații
BANC | Bulă și definiția dezamăgirii
Cum arată soacra lui Florin Salam. Fanii au crezut că nu văd bine!
Andra Gogan vorbește despre experiența uimitoare pe care a trăit-o în Los Angeles cu Adam Sandler și Shakira: „Sper că mi-a reținut fața, o să ne mai întâlnim"
Ce făcea Andreea Popescu, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea ziua de naștere alături de noua cucerire
Florin Piersic, mesaj public pentru Albert Oprea după ce finalistul i-a făcut portretul din piese LEGO pe scena Românii au talent
Marea absentă de la ziua lui Rareș Cojoc. Nimeni nu se aștepta să lipsească, mai ales când dansatorul și-a prezentat și noua cucerire
Test IQ exclusiv pentru genii | 2+7=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
