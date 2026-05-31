Bancul sfârșitului de lună | Femeia, doctorul și avocatul

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de lună. O femeie merge la doctor, iar la sfârșitul consultației ea observă că i-au dispărut chiloții.
O femeie merge la doctor, iar la sfârșitul consultației, el îi spune:
– Gata, doamnă, vă puteți îmbrăca.
Femeia se uită în jur și zice:
– Doctore, dar chiloții mei? Nu mai sunt! Dacă nu apar, sun avocatul!
Doctorul răspunde?
– Doamnă, eu nu v-am luat chiloții, dar nici nu e cazul să sunați la avocat.
Femeia scoate telefonul și sună:
– Alo, dragă avocat… n-am lăsat cumva chiloții la tine?
Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandwich-urile proprii.
Ospătarul le spune:
– Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.
Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandwich-urile între ei.
Inculpatul către avocatul său:
– Dacă scap cu șase luni, primiți de Ia mine 20.000 de euro.
Avocatul după terminarea procesului:
– Să știi că a fost ceva de muncă, judecătorii voiau să te achite.
Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?
La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!
O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!
BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața
Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă”