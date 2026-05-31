Florin Piersic, mesaj public pentru Albert Oprea după ce finalistul i-a făcut portretul din piese LEGO pe scena Românii au talent

Emisiunea Românii au talent continuă să scoată la lumină persoane cu abilități extraordinare, care reușesc să surprindă atât juriul, cât și telespectatorii. De-a lungul sezoanelor, scena concursului a devenit locul unde sunt descoperite povești impresionante și talente unice, iar finala din 29 mai 2026 nu a făcut excepție.

Printre concurenții care au atras atenția s-a numărat și Albert Oprea, un tânăr pasionat de construcțiile LEGO, care și-a transformat hobby-ul într-o adevărată formă de artă. În marea finală, el a realizat un portret spectaculos al actorului Florin Piersic folosind exclusiv piese LEGO. Lucrarea sa a stârnit admirația publicului și a membrilor juriului, care au apreciat răbdarea și creativitatea necesare pentru realizarea unui astfel de proiect.

Ce mesaj a transmis Florin Piersic

Momentul a avut un impact puternic și asupra celebrului actor, care a urmărit finala și s-a declarat impresionat de talentul copilului. Gestul lui Albert a fost apreciat la scară largă, iar prestația sa i-a adus locul al doilea în competiție și un premiu de 20.000 de euro.

După difuzarea finalei, Florin Piersic a dorit să îi transmită personal aprecierea sa tânărului concurent. Actorul l-a invitat pe Albert, împreună cu părinții săi, la evenimentul aniversar organizat la începutul lunii iunie la Teatrul Național Cluj-Napoca. Totodată, și-a exprimat dorința de a-l întâlni și felicita pentru creația care l-a emoționat.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala „Românii au talent” și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj. Dacă îți face plăcere să vii, roagă-i pe părinți să transmită un mesaj și veți avea la intrarea în teatru trei invitații. După spectacol te aștept să ne îmbrățișăm! Florin”, a scris Florin Piersic.

