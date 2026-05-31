Florin Piersic, mesaj public pentru Albert Oprea după ce finalistul i-a făcut portretul din piese LEGO pe scena Românii au talent

De: Andreea Stăncescu 31/05/2026 | 18:21
Florin Piersic, impresionat de concurentul de la Românii au talent / Sursa foto: Social media
Emisiunea Românii au talent continuă să scoată la lumină persoane cu abilități extraordinare, care reușesc să surprindă atât juriul, cât și telespectatorii. De-a lungul sezoanelor, scena concursului a devenit locul unde sunt descoperite povești impresionante și talente unice, iar finala din 29 mai 2026 nu a făcut excepție.

Printre concurenții care au atras atenția s-a numărat și Albert Oprea, un tânăr pasionat de construcțiile LEGO, care și-a transformat hobby-ul într-o adevărată formă de artă. În marea finală, el a realizat un portret spectaculos al actorului Florin Piersic folosind exclusiv piese LEGO. Lucrarea sa a stârnit admirația publicului și a membrilor juriului, care au apreciat răbdarea și creativitatea necesare pentru realizarea unui astfel de proiect.

Ce mesaj a transmis Florin Piersic

Momentul a avut un impact puternic și asupra celebrului actor, care a urmărit finala și s-a declarat impresionat de talentul copilului. Gestul lui Albert a fost apreciat la scară largă, iar prestația sa i-a adus locul al doilea în competiție și un premiu de 20.000 de euro.

După difuzarea finalei, Florin Piersic a dorit să îi transmită personal aprecierea sa tânărului concurent. Actorul l-a invitat pe Albert, împreună cu părinții săi, la evenimentul aniversar organizat la începutul lunii iunie la Teatrul Național Cluj-Napoca. Totodată, și-a exprimat dorința de a-l întâlni și felicita pentru creația care l-a emoționat.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala „Românii au talent” și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj. Dacă îți face plăcere să vii, roagă-i pe părinți să transmită un mesaj și veți avea la intrarea în teatru trei invitații. După spectacol te aștept să ne îmbrățișăm! Florin”, a scris Florin Piersic.

Sursa foto: captură Facebook

