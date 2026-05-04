Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic

Florin Piersic a avut o relație de lungă durată cu Anna Szeles, o actriță de origine maghiară, iar din această poveste s-a născut un fiu. Deși cei doi s-au despărțit după aproximativ zece ani, actorul a rămas implicat în creșterea copilului, fiind mereu prezent în viața lui. Astăzi, fiul lor duce o existență discretă, departe de lumina reflectoarelor, fiind preocupat de viața de familie și de propriul drum profesional, iar aparițiile sale publice sunt rare și surprind un bărbat matur, rezervat.

Dani Piersic, cel de-al doilea fiu al marelui actor, a ales să nu urmeze cariera artistică a părinților săi, preferând o viață liniștită în afara României, fără să aiba parte de expunere mediatică.

Cum arată Dani Piersic

Stabilit la Viena, acesta și-a construit un parcurs propriu, axat pe familie și stabilitate. Este căsătorit și are doi copii, iar timpul petrecut alături de cei dragi reprezintă prioritatea sa principală. Chiar dacă numele Piersic este sinonim cu celebritatea în România, Dani a ales discreția și are o meserie diferită față de părinții săi. El este economist, fiind expert în comerț exterior și relații internaționale în Austria.

De-a lungul anilor, relația cu părinții a rămas una apropiată. Chiar dacă divorțul a avut loc când era încă mic, Dani a beneficiat de atenția ambilor părinți, care au reușit să mențină o legătură armonioasă pentru binele lui. Această apropiere se reflectă și în gesturile sale publice, rare, dar pline de semnificație.

Recent, el a atras atenția după ce a publicat imagini dintr-un cadru intim, alături de mama sa și de soția lui. Fotografiile, realizate într-un decor elegant, au fost însoțite de un mesaj emoționant, prin care și-a exprimat aprecierea față de cele două femei importante din viața sa.

„La mulți ani de Ziua Mamei celor mai minunate două femei și mame! Două mame uimitoare… și cumva am ajuns eu la amândouă. La mulți ani de Ziua Mamei!”, a scris Dani Piersic, pe rețelele de socializare.

