Acasă » Știri » Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic

Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic

De: Andreea Stăncescu 04/05/2026 | 12:15
Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic
Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic / Sursa foto: Facebook

Florin Piersic a avut o relație de lungă durată cu Anna Szeles, o actriță de origine maghiară, iar din această poveste s-a născut un fiu. Deși cei doi s-au despărțit după aproximativ zece ani, actorul a rămas implicat în creșterea copilului, fiind mereu prezent în viața lui. Astăzi, fiul lor duce o existență discretă, departe de lumina reflectoarelor, fiind preocupat de viața de familie și de propriul drum profesional, iar aparițiile sale publice sunt rare și surprind un bărbat matur, rezervat.

Dani Piersic, cel de-al doilea fiu al marelui actor, a ales să nu urmeze cariera artistică a părinților săi, preferând o viață liniștită în afara României, fără să aiba parte de expunere mediatică.

Cum arată Dani Piersic

Stabilit la Viena, acesta și-a construit un parcurs propriu, axat pe familie și stabilitate. Este căsătorit și are doi copii, iar timpul petrecut alături de cei dragi reprezintă prioritatea sa principală. Chiar dacă numele Piersic este sinonim cu celebritatea în România, Dani a ales discreția și are o meserie diferită față de părinții săi. El este economist, fiind expert în comerț exterior și relații internaționale în Austria.

De-a lungul anilor, relația cu părinții a rămas una apropiată. Chiar dacă divorțul a avut loc când era încă mic, Dani a beneficiat de atenția ambilor părinți, care au reușit să mențină o legătură armonioasă pentru binele lui. Această apropiere se reflectă și în gesturile sale publice, rare, dar pline de semnificație.

Sursa foto: Social media

Recent, el a atras atenția după ce a publicat imagini dintr-un cadru intim, alături de mama sa și de soția lui. Fotografiile, realizate într-un decor elegant, au fost însoțite de un mesaj emoționant, prin care și-a exprimat aprecierea față de cele două femei importante din viața sa.

„La mulți ani de Ziua Mamei celor mai minunate două femei și mame! Două mame uimitoare… și cumva am ajuns eu la amândouă. La mulți ani de Ziua Mamei!”, a scris Dani Piersic, pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Maria, tânăra care a petrecut cu șeicii în Dubai: ”Autoritățile mușamalizează cazul”. Cum arată acum, după un an de la tragedie

Cum arată Mădălina Drăghici, partenera lui Radu Vâlcan din serialul „Iubire și onoare”, după ce s-a lăsat de actorie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„May the 4th be with you!” Cum a ajuns o glumă să devină una dintre cele mai cool sărbători din lume
Știri
„May the 4th be with you!” Cum a ajuns o glumă să devină una dintre cele mai cool…
O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a întâmplat tragedia
Știri
O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a…
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid...
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
Digi24
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„May the 4th be with you!” Cum a ajuns o glumă să devină una dintre cele mai cool sărbători din lume
„May the 4th be with you!” Cum a ajuns o glumă să devină una dintre cele mai cool sărbători din lume
O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a ...
O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a întâmplat tragedia
Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul ...
Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”
Oana Lis este în doliu! Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare
Oana Lis este în doliu! Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare
Ella Vișan a transmis un mesaj subliminal. Ce a deranjat-o pe fosta concurentă de la „Insula iubirii”
Ella Vișan a transmis un mesaj subliminal. Ce a deranjat-o pe fosta concurentă de la „Insula iubirii”
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și ...
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Vezi toate știrile