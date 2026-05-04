Cum arată Mădălina Drăghici, partenera lui Radu Vâlcan din serialul „Iubire și onoare”, după ce s-a lăsat de actorie

Actrița Mădălina Drăghici a jucat rolul Ilincăi, partenera lui Radu Vâlcan din serialul „Iubire și onoare”. La vremea respectivă, avea doar 21 de ani și a reușit să câștige inimile publicului din România cu frumusețea ei. Dar a renunțat la lumina reflectoarelor pentru a deveni mamă! Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Au trecut 15 ani de când telenovela „Iubire și onoare” făcea furori în România. Actorii care au interpretat rolurile principale au ales căi diferite: Radu Vâlcan a rămas în showbiz și s-a căsătorit cu Adela Popescu, în timp de Mădălina Drăghici s-a retras din lumina reflectoarelor și a devenit mamă.

Cum arată acum Mădălina Drăghici

La vremea filmării telenovelei „Iubire și onoare”, actrița avea 21 de ani. Era model de meserie și absolvise ASE-ul, dar se pare că actoria a fost ceea ce soarta i-a prezis la vremea aceea. Mădălina Drăghici a obținut un rol într-o telenovelă al cărei succes a ajuns în alte 28 de țări.

După ce serialul „Iubire și onoare” s-a terminat, actrița a primit un rol în „Pariu cu viața”, de la PRO TV. După ce și acest serial românesc s-a terminat, vedeta a renunțat la actorie și la showbiz.

Cine este soțul Mădălinei Drăghici

Fosta actriță s-a născut pe 14 iulie 1988 și are vârsta de 37 de ani. S-a căsătorit cu avocatul Ovidiu Pop pe 21 iulie 2012, iar nașii lor au fost Andreea și Cabral Ibacka. În 2016, fosta actriță a devenit mama unei fetițe.

După ce a renunțat la televiziune, Mădălina a decis să renunțe și la blondul care a consacrat-o. S-a făcut șatenă și s-a dedicat în totalitate vieții de familie. Și-a crescut fiica cu grijă și iubire, împărtășind rareori imagini din viața ei de familie cu fanii.

Din păcate, Mădălina Drăghici nu a mai fost la fel de prezentă în mediul online în ultimii ani.

Ce studii are fosta actriță

Potrivit paginii sale de Facebook, Mădălina a învăţat la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, orașul ei natal, și apoi a studiat Facultatea de Marketing la Academia de Studii Economice din București. În prezent, locuiește în Capitală și este creator digital.

Mădălina, model de la vârsta de 16 ani

Înainte de a juca în telenovele, Mădălina a fost model. Un agent a descoperit-o când avea doar 16 ani și a fost fascinat de frumusețea ei. I-a oferit ocazia de a ajunge la Milano, unde și-a făcut un portofoliu și a primit diverse contracte de modelling.

Nu s-a lăsat vrăjită de lumea modei și a decis să își termine studiile. După aceea a intrat în lumea actoriei, a doua ei mare pasiune.

