Vă amintiți de Stela Enache și ai săi ”Ani de liceu”? De 1 mai, artista a dat un concert într-un loc neașteptat

De: Paul Hangerli 03/05/2026 | 08:30
Îndrăgita cântăreață Stela Enache, una din cele mai cunoscute artiste din România, a uimit atât generațiile mai vechi dar odată cu hitul ”Ani de Liceu”, a depășit barierele fiind apreciată chiar și de cei născuți după anii 2000. De curând, artista a avut un concert într-un loc neașteptat.

Pe numele real, Steriana Aurelia Bogardo, cântăreața născută în Reșița a ajuns la vârsta de 75 de ani, dar este ”mai verde” ca niciodată.

75 de ani, o vârstă care o îngrozește

Într-un interviu dat la începutul acestui an, cântăreața care are în spate mai bine de 50 de ani de carieră și sute de concerte în țară și străinătate declara că vârsta la care a ajuns o îngrozește, dar că mai important pentru ea este să rămână la fel de vioaie și de optimistă dar și să evite urâtul din jurul nostru:

„Împlinesc 75 de ani. Mă îngrozește cifra, dar ăsta e adevărul, important e, de fapt, cum te simți ca om. Eu mă simt la fel de vioaie, de veselă, de optimistă. Iubesc oamenii, în general, iar asta îmi dă un avânt. Nu pot să văd urâtul, încerc să scot ce este mai frumos din oameni”.

”Ani de liceu”-melodia legendară

În același interviu, artista a vorbit și despre lipsurile din industria muzicală românească, referindu-se la super hitul care ar fi putut să o îmbogățească, asta dacă am fi avut o industrie mai responsabilă cu muzicienii:

„Nu m-am îmbogățit din această piesă, trăim în altă lume, dacă trăiam în America, nu mai aveam griji, poate că eram milionară.”

Referindu-se la aceeași piesă, Stela Enache este conștientă că melodia este un ”evergreen” care atinge toate sufletele indiferent de vârstă. Artista se declară bucuroasă că există coveruri după celebra ei melodie, totuși ea spune că nu se regăsește în generația nouă de artiști:

”Piesa este o punte între generații. Copiii care vin la spectacolele mele habar n-au cine a compus-o, cine a cântat-o, căci o interpretează și alții și bine fac, eu nu mă supăr. Micuții cântă însă cu mine, lângă mine, îmi face o deosebită plăcere, iubesc copiii, mă strâng în brațe. Acum este însă o altă generație de artiști, în care eu nu mă prea regăsesc”

Pensia și amintirile Stelei Enache

Discuția despre pensie a deschis pentru artistă și capitolul amintirilor, aceasta rememorând perioada în care cânta, dar notează cu oarecare amărăciune că a muncit și mai ales a plătit diferite impozite degeaba, aceste sume neregăsindu-se în pensie:

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare. Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”

Concert de 1 mai într-un loc neașteptat

Parcă pentru a sublinia cele afirmate în interviul de la începutul anului, Stela Enache a susținut în seara de 1 mai un concert într-un club celebru din capitală. Clubul Control, cunoscut pentru publicul variat dar și pentru concertele speciale din diverse zone muzicale pe care le pune în scenă, a fost pentru o seară plin până la refuz cu tineri și mai puțini tineri care au cântat cunoscutele refrenuri ale melodiilor Stelei Enache.

Atracția serii a fost, bineînțeles hitul etern ”Ani de liceu”. Stela Enache dovedește încă o dată că rămâne mereu proaspătă și plină de viață, mai tânără la cei 75 de ani decât mulți alți interpreți contemporani. Ultimul concert susținut în acest loc neașteptat, frecventat mai ales de tineri, este o punte între ani, ani de liceu și de pensie.

