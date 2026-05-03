Singura „faimoasă” care a făcut burtică la Survivor. În timp ce restul concurenților au slăbit, ea a pus kilograme

Emisiunea Survivor România a fost o provocare pentru toți concurenții. Filmările s-au încheiat, iar participanții s-au întors acasă. Finala urmează să aibă loc, însă nu a fost încă jucată, așadar se va difuza live din Republica Dominicană. Mulți dintre ei au revenit în țară cu schimbări majore din punct de vedere al aspectului fizic, în timp ce unii au slăbit considerabil, o concurentă a pus mai multe kilograme.

Concurenții show-ului Survivor 2026 sunt acum la casele lor. Aceștia așteaptă nerăbdători să se întoarcă în Republica Dominicană pentru a juca finala. Toți participanții se bucură momentan de confortul pe care îl au în țară și asta pentru că cel mai mult le-a lipsit igiena și mâncarea. Cu toate acestea, o singură „faimoasă” nu se poate plânge că a slăbit semnificativ, ci că a pus câteva kilograme în plus.

Concurenta care nu a slăbit la Survivor

Survivor este una dintre cele mai cunoscute și urmărite emisiuni din țara noastră. Aceasta pune în evidență abilitățile de supraviețuire a concurenților în condiții uluitoare. Filmările au avut loc în Republica Dominicană, s-au încheiat în luna aprilie și tot acolo finaliștii vor lupta pentru marele premiu. Aceștia se aflau în junglă, mâncarea nu era cea cu care erau obișnuiți, iar asta a dus fie la probleme de sănătate, fie la pierderea kilogramelor.

Cu toate acestea, una dintre concurente, mai exact din echipa Faimoșilor, nu s-a confruntat cu pierderea kilogramelor, ci cu adăugarea lor. Este vorba de nimeni alta decât Patricia Maria Vizitiu. Ea este singura care s-a întors acasă cu burtică. Chiar dacă a luptat la fel ca toți ceilalți concurenți și a trebuit să treacă prin probe de foc, corpul ei s-a schimbat semnificativ. S-a întâmplat asta cel mai probabil din cauza orezului, aliment care era prezent în permanență. Mâncarea de orez poate produce balonare, iar dacă este consumat mai mult timp poate duce la adăugarea kilogramelor în plus.

Cine este Patricia Maria Vizitiu

Patricia s-a născut pe data de 15 octombrie 1988 în Petroșani. Aceasta a primit titlul de cetățean de onoare și este fiica fostului jucător profesionist de fotbal Dumitru Vizitiu. La vârsta de 9 ani, sportiva a început să practice schi alpin.

